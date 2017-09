Chahutée par l'affaire des annulations de 2.100 vols d'ici fin octobre, la compagnie irlandaise à bas coûts Ryanair s'excuse auprès de ses clients et fait savoir que 315.000 clients se sont vu proposer dès lundi un autre vol ou un remboursement. «Au plus tard le mercredi 20 septembre, plus de 63.000 remboursements de vol auront été traités», assure la compagnie. Soit 20% des clients touchés.

Rappelons que dans les six semaines à venir, Ryanair annulera 2.100 vols sur les 103.000 prévus. A Luxembourg, le Findel est aussi touché par cette vague d'annulation de vols: 14 vols n'auront pas lieu finalement.



«Tous les 315.000 clients ont reçu des notifications par courrier électronique le lundi 18 septembre, leur avisant de leur changement de vol et leur proposant des vols alternatifs, des remboursements et leurs droits issus de la directive 261 de l'UE», fait savoir la compagnie via un communiqué daté de ce mercredi. Une première estimation faisait état de 390.000 clients impactés mais «les réservations à l'avance pour septembre étaient de 90%, alors qu'elles ne sont que de 70% en octobre», indique Ryanair.

«Au plus tard le mercredi 20 septembre, Ryanair prévoit d'avoir ré-accommodé plus de 175.000 clients sur d'autres vols Ryanair», soit plus de 55% des clients concernés, assure la compagnie.



«Nous nous excusons sincèrement auprès de tous les 315.000 clients dont les vols d'origine ont été annulés sur une période de six semaines en septembre et en octobre, et nous travaillons à résoudre cet échec à court terme de nos plannings», assure le directeur marketing de la compagnie aérienne, Kenny Jacobs.

«Nous avons mis du personnel supplémentaire au service à la clientèle pour accélérer le taux auquel nous pouvons répondre aux demandes de vol alternatifs ou des demandes de remboursement. Nous prévoyons que la grande majorité de ceux-ci soient terminés d'ici la fin de la semaine», avance-t-il.



Ryanair prévoit de traiter «plus de 300.000 itinéraires alternatifs ou remboursements pour les clients (plus de 95% des clients concernés) d'ici la fin de cette semaine».