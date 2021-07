La maison d'édition qui publie le «Luxemburger Wort» change officiellement de nom pour intégrer pleinement la nouvelle identité de sa nouvelle maison-mère.

Annonce officielle

Saint-Paul Luxembourg devient Mediahuis Luxembourg

Roland ARENS La maison d'édition qui publie le «Luxemburger Wort» change officiellement de nom pour intégrer pleinement la nouvelle identité de sa nouvelle maison-mère.

La mue entamée par Saint-Paul Luxembourg, éditeur du Luxemburger Wort, de Télécran, de Contacto et du Luxembourg Times, se poursuit. Un peu plus d'un an après son rachat par le groupe belge Mediahuis, le groupe de presse luxembourgeois change désormais de nom en devenant officiellement Mediahuis Luxembourg. Une nouvelle raison sociale qui symbolise un nouveau chapitre de l'histoire du groupe.

Crédit: Mediahuis Luxembourg

En devenant Mediahuis Luxembourg, l'éditeur affirme ainsi son affiliation avec sa maison-mère et son engagement dans les objectifs et les valeurs défendus par le groupe qui possède des médias en Belgique, aux Pays-Bas, en Irlande et au Luxembourg. Mais ce changement de nom n'influence aucunement l'orientation éditoriale du Luxemburger Wort ou sur le portefeuille de produits de la maison d'édition luxembourgeoise.

Les membres du conseil d'administration de Mediahuis Luxembourg, devant les nouveaux locaux du groupe. Photo: Guy Jallay

Ce changement de nom intervient quelques jours après que les rédactions et les services d'édition ont quitté le siège de Gasperich pour rejoindre leurs nouveaux locaux, situés au 60, rue des Bruyères à Howald. Une première pour les rédactions du Luxemburger Wort qui n'avaient jamais, jusqu'à présent, quitté le territoire de la capitale. Mais le plus ancien et le plus important quotidien du Luxembourg continue cependant d'être imprimé sur son ancien site de Gasperich.

Martine Reicherts à la tête de Saint-Paul Luxembourg L'ancienne commissaire européenne succédera à François Pauly au poste de présidente du conseil d'administration du groupe de presse, éditeur du «Luxemburger Wort», annonce jeudi le groupe. Elle sera la première femme à occuper cette fonction.

La société Saint-Paul Luxembourg S.A. est étroitement liée à l'histoire du Luxemburger Wort. Le quotidien est paru pour la première fois en mars 1848. Lorsqu'il est apparu au fil des ans que l'indépendance du journal ne pouvait être garantie à long terme qu'avec sa propre imprimerie, la société Saint-Paul a été fondée en 1887. Cette dernière faisait également office d'éditeur du Luxemburger Wort.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.