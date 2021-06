A compter du 1er janvier 2022, l'actuel directeur de l'organisation patronale du secteur du commerce «relèvera un nouveau défi professionnel». Ce dernier était en poste depuis 2017.

Annonce officielle

Nicolas Henckes cède sa place à la tête de la CLC

Jean-Michel HENNEBERT A compter du 1er janvier 2022, l'actuel directeur de l'organisation patronale du secteur du commerce «relèvera un nouveau défi professionnel». Ce dernier était en poste depuis 2017.

Après avoir été secrétaire général de l'UEL puis directeur de la Confédération luxembourgeoise du commerce (CLC), Nicolas Henckes va retourner à ses «premières amours». A compter du 1er janvier 2022, celui qui incarne en partie le patronat au Luxembourg va «relever un nouveau défi professionnel» en redevenant «patron d'entreprise», indique-t-il. Référence à la création, en 2006, de la société Legitech, qu'il avait développée et dirigée jusqu'en septembre 2013.

Si le quadragénaire se refuse pour l'heure à préciser la prochaine étape de son parcours «puisque rien n'est signé, ni au Luxembourg, ni à l'étranger», il indique avoir choisi d'annoncer son départ «pour permettre à la CLC d'avoir le temps suffisant de choisir la bonne personne» pour prendre sa place.



Dans un communiqué publié vendredi, la CLC indique que ce départ s'inscrit dans la suite de l'accord trouvé en 2017, lors de son arrivée, puisque Nicolas Henckes avait indiqué qu'il serait disponible «pour une durée d'environ cinq ans». Durée légèrement écourtée qui aura été utilisée pour mener «un processus de réorientation stratégique et de réorganisation d'envergure», selon le communiqué officiel.

Pour lui trouver le ou la nouvelle titulaire du poste, le comité exécutif de l'organisation patronale annonce la publication «dès la semaine prochaine» d'une offre d'emploi. Parmi les missions stratégiques à mener devraient figurer non seulement le «développement des services aux membres», mais aussi la volonté de bénéficier d'une meilleure «influence politique». Et donc de trouver un profil d'ores et déjà doté de connexions dans les milieux économiques et politiques, puisque le nouveau directeur siégera notamment au sein du comité exécutif de l'UEL et au sein du comité économique et social.

