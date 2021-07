L'avenir de Luxexpo s'écrira bien au Kirchberg

Après plusieurs années d'attente et de nombreuses hésitations, le centre de congrès restera bel et bien sur son emplacement actuel. Mais ce dernier sera entièrement transformé pour être densifié. Luxexpo, lui, prendra de la hauteur.

Jean-Michel HENNEBERT

Luxexpo the Box reste et restera intimement lié au Kirchberg. Si les hypothèses se multipliaient ces dernières années sur un potentiel déménagement, elles viennent toutes d'être balayées par Lex Delles (DP) et François Bausch (Déi Gréng) qui confirment jeudi que le centre de congrès et d'exposition sera maintenu «sur son site actuel».

Mais pour le ministre des Classes moyennes et celui des Travaux publics, l'avenir sera tout de même synonyme de profonds changements puisque le nouveau Luxexpo devra se présenter «sous une forme réaménagée et adaptée aux besoins spécifiques des événements professionnels».Comprenez une métamorphose complète du site, pour l'heure étalée sur quelque 100.000 m2 de surface au sol, qui devra prendre de la hauteur.

Et donc prendre la forme d'une tour, à l'image de ce qui existe à Hong Kong ou à Seattle, comme le souhaitaient depuis longtemps Raymond Schadeck et Morgan Gromy, président du conseil d'administration et directeur général de Luxexpo the Box. Contacté jeudi, ce dernier ne cache pas son soulagement quant à une décision qui était «attendue depuis un certain temps, même si 2028 peut paraître lointain».

Un directeur général qui se dit «100% satisfait de la décision prise qui prend en compte non seulement nos besoins directs, mais aussi notre environnement direct et notre écosystème». Car la nouvelle mouture du centre de congrès ne sera pas située en limite du quartier, mais intégrée à ce dernier via la création d'un nouveau quartier mixte où prendront place de nouveaux logements, mais aussi des commerces. Cette refonte urbanistique s'intègre notamment dans la volonté de transformer en profondeur le quartier d'affaires pour en faire «un vrai quartier» à l'horizon 2040.

