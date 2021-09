La phase d'intérim assurée depuis fin 2019 par Yves Maas suite au départ négocié de Serge de Cilla prendra officiellement fin le 1er avril 2022, annonce jeudi l'organisation patronale du secteur bancaire. Le nouveau CEO arrive en provenance de Fortuna Bank.

Jerry Grbic prendra la tête de l'ABBL

Près de deux ans après une absence de titulaire au poste de CEO, l'Association des banques et banquiers Luxembourg (ABBL) annonce officiellement le nom du successeur de Serge de Cilla. En l'occurrence Jerry Grbic, actuel CEO de Fortuna Bank, établissement centenaire à la recherche de repreneurs depuis plusieurs années.

Présenté par Guy Hoffmann, président de l'organisation patronale comme «extrêmement compétent et dynamique», le futur CEO entrera en fonction le 1er avril prochain. De nationalité luxembourgeoise, Jerry Grbic aura officiellement pour mission de veiller à «ce que l'ABBL continue à être un partenaire pertinent et influent dans le développement du secteur financier au Luxembourg».

Un défi pour une organisation dont la majorité des membres prennent leurs décisions non plus directement sur la Place mais depuis leur maison-mère, située à Francfort, Genève ou New York. Pour mémoire, l'ABBL se retrouve en partie décapitée depuis la fin 2019 et le départ de Serge de Cilla suite aux rapports houleux de ce dernier avec le conseil d'administration. Il avait été remplacé au pied levé par Yves Maas, vice-président de l'institution.

