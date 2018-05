Ce mercredi 15 mai, en présence du Grand-Duc héritier et la Grande-Duchesse héritière, ainsi que du ministre de l’Économie, Étienne Schneider, le Luxembourg-American Business Award a été décerné à Amazon lors d’un événement de gala à New York, organisé par la Luxembourg-American Chamber of Commerce et le Luxembourg Trade & Investment Office à New York.

Économie 4

Amazon remporte le Luxembourg-American Business Award 2018 à New York

(C.) - Cette distinction est conférée tous les deux ans à une entreprise américaine établie au Luxembourg afin d’honorer les relations économiques entre le Grand-Duché et les États-Unis.



Amazon est un acteur mondial de l'e-commerce et du cloud computing dont le siège social européen à Luxembourg compte plus de 1.500 employés. Amazon est le premier prestataire de service à recevoir le Luxembourg American Business Award depuis la création du prix en 1999.

De par le passé, les entreprises Goodyear Rubber & Tire Company, Dupont, Guardian Industries, Avery Dennison Corporation, Delphi Corporation, Husky Injection Moulding Systems, Airtech Advanced Materials Group et Ampacet Corporation avaient l’honneur d’en être les lauréats.

Lors de la cérémonie de remise du prix, le ministre de l’Économie a déclaré: "Amazon a toujours été à l'avant-garde de l'innovation technologique et des approches nouvelles de l'expérience client. Le Luxembourg et Amazon partagent une philosophie commune: la passion pour l'innovation et l'excellence".

Lors de cette neuvième édition du Luxembourg-American Business Award, l’Université de Miami (Ohio) a reçu un “Honorary Business Award” pour son excellence reconnue dans la création de liens entre les États-Unis et le Grand-Duché dans le monde académique et économique.

Depuis 1968, l'Université de Miami dispose d’une antenne européenne au Luxembourg - le Centre européen John E. Dolibois de l'Université de Miami (MUDEC).

