Le célèbre cabinet d'avocats britannique doit renoncer à travailler avec un client en raison d'un conflit d'intérêts. La décision fait suite à une plainte introduite par le fonds d'investissement LFP I.

Économie 2 min.

Allen & Overy débouté par le Barreau

(JFC, avec DM) - Allen & Overy (A&O) est une société juridique qui compte sur la place luxembourgeoise. Et lorsque le cabinet d'avocats britannique essuie une défaite juridique, l'information, révélée ce jeudi par le site anglophone Luxembourg Times, a forcément de quoi faire sourciller. Saisi d'une plainte introduite par le fonds d'investissement en difficulté LFP I, le Barreau de Luxembourg vient d'ordonner à Allen & Overy de cesser de travailler pour le compte de la société de services aux fonds Alter Domus. Selon l'argumentaire du Barreau, le mandat exercé au nom d'Alter Domus constitue un conflit d'intérêts, démontrant qu'A&O avait «changé de camp».

Tant l'ordre des avocats que le cabinet britannique se sont «refusés à commenter la décision». Mais ce qui est sûr, c'est que ce verdict représente une victoire pour le fonds d'investissement LFP I. L'auteur de la procédure d'arbitrage poursuit en effet Alter Domus dans le cadre d'une bataille juridique beaucoup plus large, portant sur des millions d'euros de pertes de valeur d'actifs.

Des informations sensibles auraient pu être compromises

Pour rappel, Alter Domus avait racheté Luxembourg Fund Partners, la société de gestion de LFP I, en décembre 2017. De nouveaux administrateurs avaient ensuite été nommés fin 2018, après que plusieurs millions d'euros avaient disparu du fonds LFP I. Ces nouveaux administrateurs avaient alors licencié Alter Domus en tant que société de gestion du fonds, intentant plusieurs procès contre elle. Et c'est à ce moment-là qu'Alter Domus avait engagé A&O pour la défendre contre LFP I, alors que le cabinet britannique avait auparavant travaillé pour LFP I lui-même.

Selon Luxembourg Times, A&O a fait valoir que «les deux affaires étaient distinctes» parce qu'elles concernaient «des compartiments différents au sein de LFP I», mais le Barreau a déclaré que «des informations sensibles auraient pu être compromises de toute façon». A&O est membre du «Magic circle», soit les cinq cabinets d'avocats considérés comme les plus prestigieux de Londres et d'Europe. Née en 1990, l'entité luxembourgeoise compte plus de 120 avocats et occupe l'intégralité des bureaux du nouveau complexe Infinity au Kirchberg.