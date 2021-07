Victime jeudi d'une coupure de son alimentation en kérosène en lien avec les inondations survenues en Allemagne, l'aéroport du Luxembourg n'est désormais plus impacté, indique vendredi le ministère de la Mobilité.

Alimentation en carburant

Situation à nouveau sous contrôle au Findel

(Jmh) - Ce qui aurait pu durer «plusieurs jours» n'aura finalement perdurer que quelques heures. Moins de 24 heures après indiqué que le Findel n'était plus alimenté en kérosène suite à «un dysfonctionnement du réseau Centre Europe des pipelines (CEPS)», le ministère de la Mobilité affirme vendredi que «l’alimentation a pu être rétablie en fin de matinée» ce vendredi.

Selon les analyses réalisées sur place, la coupure trouve son origine dans «la présence d’une quantité réduite d’eau (...) dans le puits par lequel le pipeline passe» qui a «déclenché le système d’alarme par sondes censé d’interrompre le flux en cas de fuite de kérosène», affirment les services de François Bausch (Déi Gréng), ministre de tutelle de l'infrastructure aéroportuaire.

Les craintes officiellement émises de devoir réduire drastiquement l'activité de l'une des portes d'entrée du pays s'envolent donc. Une bonne nouvelle notamment pour Luxair, déjà largement affectée par les conséquences de la crise sanitaire, avec une baisse de trafic de 42% par rapport au premier semestre 2020.

Aéroport certifié par l'OTAN, le Findel est alimenté en carburant par le CEPS, un système d'oléoducs longs de quelque 5.300 kilomètres qui dessert cinq pays. Le dispositif relie 36 dépôts d'une capacité totale d'un million de m3 et onze raffineries réparties situées à proximité des six entrées maritimes installées entre la Mer du Nord, l'Atlantique et la Méditerranée.

Quotidiennement, l'infrastructure aéroportuaire est alimentée à hauteur de 2.000 tonnes de kérosène par jour et est dotée d'une réserve de 6.500 tonnes. Selon le ministère de la Mobilité, l'ambition de porter cette réserve à 13.000 tonnes est sur la table, sans toutefois avancer d'horizon de réalisation concrète.

