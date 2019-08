Alexa devrait répondre à la CNPD

La Commission nationale de protection des données luxembourgeoise (CNPD) enquêterait sur les éventuelles failles de l'assistant vocal d'Amazon. Une mission menée depuis le Grand-Duché car la firme y a basé son siège européen.

(PJ) D'un côté, l'organisme luxembourgeois de protection de la vie privée. De l'autre, le géant technologique Amazon. Entre les deux, Alexa, l'assistant vocal de la firme fondée par Jeff Bezos. En effet, il appartiendrait à la Commission nationale de protection des données (CNDP) de savoir si l'appareil n'a pas trahit la confidentialité d'enregistrements vocaux captés à l'insu de possesseurs.

Amazon disposant de son siège européen au Grand-Duché - rue Plaetis à Luxembourg-, la CNPD a logiquement été retenue pour mener les investigations, et cela au nom de l'ensemble des États de l'Union. L'autorité luxembourgeoise prenant de fait la «lead authority" que lui confie la législation.



Depuis avril 2019, des premiers soupçons sont apparus sur la gestion faite par Alexa des enregistrements vocaux réalisés par l'assistant virtuel. Si ceux-ci peuvent être activés à l'aide de la technologie de reconnaissance vocale, qu'en est-il de leur accès.

Au printemps dernier, l'agence de presse Bloomberg avait obtenu différents témoignages d'employés d'Amazon ayant pu retranscrire certains extraits de conversation pour leur entreprise.

Les enregistrements avaient parfois été déclenchés par les locuteurs d'Amazon par accident, et avaient inclus des conversations quotidiennes ainsi que des cas présumés d'agression sexuelle, avait rapporté la BBC quelques temps plus tard.



«A ce stade, nous ne pouvons pas commenter davantage cette affaire car nous sommes liés par l'obligation de secret professionnel», commente Christophe Buschmann, commissaire de la CNPD.

D'ailleurs, même s'il y avait enquête et découverte d'un problème, l'autorité reste tenue au silence sur sa décision. «Cela afin de ne pas porter grief à l'acteur économique ou privé impacté.» Cependant, il peut être notifié à l'intéressé de porter à la connaissance du public les changements réclamés.

Et que l'on soit assuré que même si la Commission nationale de protection des données ne compte «que» quatre commissaires et une trentaine d'employés, elle a l'étoffe pour mener à bien pareille investigation.



En effet, la structure dépositaire de la «lead authority» a la possibilité de demander le soutien d'autres autorités de contrôle nationales, au sein de l'UE.

Du côté d'Amazon, la réaction n'a pas tardé. «Pour Alexa, nous offrons déjà à nos clients la possibilité de refuser que leurs enregistrements vocaux soient utilisés pour développer de nouvelles fonctionnalités», a tenu à préciser un porte-parole de la firme. La firme mettrait à jour l'information qu'elle fournit à ses clients afin de rendre ses pratiques plus claires, et éviter toute crise de confiance dans ses produits.

Grandes oreilles

En janvier 2019, Amazon révélait qu'elle avait déjà réussi la commercialisation d'Alexa via 100 millions d'appareils. Un chiffre impressionnant et qui s'explique par la présence du système d'assistance vocales dans de nombreux produits. Ainsi, Alexa gère non seulement les enceintes connectées d'Amazon, mais sa technologie se retrouve également intégré à des robots ménagers, micro-ondes de la marque Amazon voire dans certains appareils de la marque Whirlpool.