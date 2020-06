La prime d'Etat pourra désormais monter jusqu'à 600 euros et 50% du prix de vente. Et pas la peine de se précipiter pour aller choisir son vélo ou son Pedelec, l'offre est valable jusqu'à mars 2021.

Aide doublée pour l'achat d'un vélo électrique

C'est LE mode de déplacement à la mode. Par crainte -il faut l'avouer- de reprendre les transports en commun, en raison du beau temps de ces dernières semaines, par sensibilité écologiste naissante ou pour profiter de rues quelque peu désertées par la circulation, le vélo électrique (plus particulièrement) a trouvé un nouveau public. Occasion rêvée pour le ministère de l'Environnement de revoir les aides accordées pour ceux souhaitant s'équiper. Et voilà donc une hausse de 100% avancée dans le cadre de la part «Gréng Relance fir Lëtzebuerg» du plan de redémarrage luxembourgeois.

Oui, plus 100%... Autrement dit, fois deux. En clair, si jusqu'alors le ministère de l'Environnement accordait une prime de 25% du coût d'achat d'une bicyclette à assistance électrique ou d'un Pedelec, voilà le taux passant à 50%. La facture sera donc réglée moitié par le particulier, moitié par l'Etat.

Le succès du vélo ne se dégonfle pas De mémoire de cyclistes, jamais Luxembourg n'a connu autant de pédaleurs. La tendance avait débuté alors que le confinement n'était pas encore aussi allégé et fait son chemin depuis.

Pour le ministère de Carole Dieschbourg (Déi Gréng), l'objectif est double : «améliorer considérablement l’aide directe aux consommateurs et donner un coup d’accélérateur aux commerces de la mobilité douce». Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, cette hausse de la prime sera également valable pour l'acquisition de quadricycle, motocycle et cyclomoteur électriques (compris pour les sociétés).

A bien regarder l'annonce, seules deux limitations sont fixées. Le montant maximal et la durée de cette mesure. Dans le premier cas, le gouvernement assurera un remboursement jusqu'à 600€ pour un vélo à pédalage assisté (ou 1.000€ pour les autres modèles évoqués). Dans le second cas, l'offre ne sera valable qu'entre le 11 mai et la fin du 1er trimestre 2021. Ce qui laisse tout de même dix mois pour choisir son "destrier".

L'auto électrique aidée aussi La prime d'Etat ne doublera pas mais augmentera de + 60% pour l'achat d'un véhicule électrique. La mesure - qui n'a pas encore été dévoilée ni par le ministre de l'Energie (Claude Turmes) ni par la ministre de l'Environnement (Carole Dieschbourg) fait pourtant bien partie des mesures vertes intégrées au plan de redémarrage "Neistart Lëtzebuerg". Là encore, l'aide est plafonnée (8.000€, contre 5.000€ auparavant) et ici aussi pourra en bénéficier quiconque passera commande avant la fin mars 2021.

