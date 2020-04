Le directeur général de la compagnie aérienne nationale depuis 2005 prendra sa retraite à compter du 1er juin 2020, annonce vendredi LuxairGroup. Aucun nom pour lui succéder n'a encore été annoncé.

Économie 2 min.

Adrien Ney lâche les commandes de Luxair

Le directeur général de la compagnie aérienne nationale depuis 2005 prendra sa retraite à compter du 1er juin 2020, annonce vendredi LuxairGroup. Aucun nom pour lui succéder n'a encore été annoncé.

(Jmh) - C'est une nouvelle page de l'histoire de Luxair qui s'apprête à être tournée. A compter du 1er juin 2020, la compagnie aérienne nationale ne sera officiellement plus dirigée par Adrien Ney, en poste depuis juin 2005. Dans un communiqué publié vendredi, LuxairGroup annonce que cette décision émane du principal intéressé qui «aura 63 ans en mai prochain».

Le remerciant «pour les 15 ans d'engagement professionnel au service de LuxairGroup» et lui souhaitant «une retraite agréable et sereine», le groupe se tourne déjà vers son futur, marqué par la nécessité de prendre «des décisions importantes qui impacteront l’entreprise à moyen terme et à long terme». Autrement dit, la nécessité d'adopter une nouvelle stratégie dans le contexte d'un secteur aérien de plus en plus compétitif. Des décisions qui devront être «prises avec un nouveau directeur général». Aucun nom n'a cependant été communiqué.

Lourdes pertes à venir

A noter que ce départ intervient moins d'un an après la nomination de Giovanni Giallombardo au poste de président du conseil d'administration de Luxair, en lieu et place de Paul Helminger (DP). L'ancien bourgmestre de la capitale était en poste depuis 2012 et avait officiellement choisi de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat «pour raisons personnelles».



Interrogé par le Luxemburger Wort en mars dernier, Adrien Ney indiquait que la compagnie aérienne s'apprêtait à «subir de lourdes pertes». Dans cette analyse, il estimait également que la crise actuelle allait aboutir à un changement radical du secteur de l'aviation et que «de nombreuses grandes entreprises bien gérées ne survivront pas sans aide de l'État.» Pour mémoire, Luxair appartient directement à l'Etat à hauteur de 39%.

Adrien Ney avait pris la tête de Luxair suite à la démission de Christian Heinzmann et occupait les postes de directeur général et de président du comité de direction. De nationalité luxembourgeoise, Adrien Ney avait auparavant exercé depuis 1996 les fonctions d’administrateur-directeur de la Commerzbank International à Luxembourg. Sa carrière, menée jusqu'en 2005 dans le secteur bancaire, l'avait amené à occuper des fonctions à Paris ou à New York.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.