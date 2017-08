par Thierry Labro

Le cadavre bouge encore. «Heine» est pourtant morte le 8 mai 2015, le jour de sa mise en faillite. Sa mère, la Direction des constructions navales (DCN) – qui a reconnu dans deux documents confidentiels de fin 1994 qu'elle en était bien le bénéficiaire économique – lui réclamait 329.610,29 euros d'impayés.

Condamné à une amende de 1.000 euros pour ne pas avoir présenté de bilan annuel ni en 2013 ni en 2014, Jean-Marie Boivin a demandé à son avocat d'interjeter appel, le 18 avril dernier. Il ne veut rien payer.

Celui que les médias français ont longtemps présenté comme l’homme-orchestre de tout le dispositif a bénéficié d’un non-lieu dès 2012 (!) en France et veut être totalement dédouané.

Avec l'aval de Balladur et Sarkozy

L'ancien cadre juridique de la DNCI (filiale de DCN), à la tête de Heine jusqu’à son «remplacement» par Yves Schmit et Eurolux Gestion en 2000, a-t-il touché de 5,4 à 8 millions d’euros pour oublier les secrets qu’il aurait enfermés dans un coffre chez UBS à Zurich? A-t-il seulement détruit les documents en question? Il a en tout cas cessé d’envoyer des courriers devenus célèbres comme il l’avait fait à Michèle Alliot-Marie, alors ministre de la Défense, ou Nicolas Sarkozy, président.

Son contrat a pris fin en 2004 pour 610.000 euros comme cela avait été prévu.

Tout commence vraiment fin 1994. Une société créée par deux avocats luxembourgeois un an plus tôt devient «Heine s. a.», sous la conduite de maître René Faltz et avec l'aval du directeur de cabinet d'Edouard Balladur, alors Premier ministre, et de Nicolas Sarkozy, son ministre du Budget. Le premier se rêve président de la République et a besoin d'argent pour financer sa campagne. Beaucoup plus d'argent que celui que peut rapporter une vente de tee-shirts...

La rue Heinrich Heine à Luxembourg, dans le quartier Gare.

Gerry Huberty

Des commissions de 3 à 15%

Heine, parce que l'étude de Me Faltz est domiciliée au 6 de la rue dédiée au poète et philosophe allemand. Ce n'est pas dans le nom de la société que le génie s'est le mieux exprimé...

L'idée est assez simple: un vendeur d’armes, la DCN, doit approcher les cercles très fermés du pouvoir, toucher les hommes d’influence pour qu'ils intercèdent auprès des décideurs, qu’ils soient président, roi ou ministre de la Défense. Il doit tout connaître de ses concurrents, de l’état de leurs négociations. Ces hommes d'influence veulent de l'argent.

Fort de son carnet d'adresses et de ses fonctions officielles, l’homme politique a compris comment se greffer à ce juteux commerce: en ajoutant des intermédiaires à un contrat passé avec une grande puissance. Quelques pages d’un rapport de consultance et une facture lui suffisent à toucher sa part d’une commission de 3% à 15% et à en prendre une partie.

Trois gros contrats

Emmanuel Macron a dépensé 16,8 millions d’euros pour être élu en 2017, là où son homologue américain, Donald Trump, a investi près de 200 millions de dollars l'an dernier. Juste pour fixer l'ordre des choses.

Heine, puis Eurolux Gestion, auraient servi dans le cadre de trois contrats:

En 1991, la vente de six frégates à Taïwan qui en voulait 16, met en lumière l'idée de créer un système pour gérer les commissions: 500 millions de dollars seraient «revenus» vers la Suisse (15 %) et Thomson (28 %) et la DCN (57 %), dit le rapport d'enquête. Trois ans plus tard, le 21 septembre 1994, trois sous-marins Agosta et leur maintenance sont vendus au Pakistan pour 5,4 milliards de francs. Et deux mois plus tard, le contrat «Sawari II» prévoit la fourniture à l’Arabie saoudite de trois frégates La Fayette par la France, pour 19 milliards de francs.

2002. Un attentat contre des ingénieurs français au Pakistan oblige la justice à ouvrir une enquête

Photo: Reuters

Dans les trois banques utilisées au Luxembourg, les «warnings» clignotent à propos de ces encaissements de chèques à répétition, des opérations bancaires. Mais l'argent continue à circuler à une vitesse folle. 84 millions d'euros auraient ainsi transité pendant «les belles années».

La justice française commence à s'interroger quand onze ingénieurs et techniciens français de la DCN sont tués dans un attentat à la voiture piégée au Pakistan le 8 mai 2002, ce qui devient «l'affaire Karachi». Le président français, Jacques Chirac, voyant le vent tourner à l'OCDE dès 2000, avait ordonné l'arrêt des paiements occultes. En janvier 2006, une enquête préliminaire est enfin ouverte sur ces sociétés d’intelligence économique qui travaillant pour la DCN (Heine et Eurolux).

Dans son rapport du 22 novembre 2007, Jean-Claude Marin, le procureur de la République de Paris, est le premier à établir que ces sociétés auraient servi à faire transiter des commissions.

Balladur finalement rattrapé

Une instruction est ouverte en mars 2008, qui ne concerne que les méthodes des agents qui auraient utilisé des moyens illégaux pour se renseigner sur divers dossiers (listings Clearstream, rapprochement DCN-Thales, contentieux avec Taïwan sur les frégates…).

L’instruction est close en août 2010. Sept personnes sont mises en examen dont les principaux dirigeants de la DCNI, filiale internationale de DCN. Les juges doivent marcher sur des œufs, une partie des informations sont protégées par le secret-défense.

A 88 ans, Edouard Balladur a finalement été rattrapé de justesse par la justice.

Photo: AFP

Le 31 mai dernier, 23 ans après la création de Heine, le Canard enchaîné révèle que l’ancien Premier ministre Edouard Balladur, aujourd’hui âgé de 88 ans, a été entendu deux jours plus tôt par la commission d’instruction de la Cour de justice de la République et mis en examen dans le cadre de l’affaire Karachi pour «complicité d’abus de biens sociaux et recel». En clair, dit le journal satirique du mercredi, «d’avoir touché des pots-de-vin sur la vente de sous-marins au Pakistan et de frégates à l’Arabie saoudite pour financer sa campagne présidentielle de 1995».

«Heine» vit toujours. Malgré elle. La rue, elle, a retrouvé son calme.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.