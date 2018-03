Le fils de Lakshmi Mittal prend le poste de président du premier groupe sidérurgiste mondial. Il devient ainsi le numéro 2 du géant de l'acier.

Aditya Mittal devient président d'ArcelorMittal

Le fils de Lakshmi Mittal prend le poste de président du premier groupe sidérurgiste mondial. Il devient ainsi le numéro 2 du géant de l'acier.

(MG - lc) - Aditya Mittal devient le nouveau président d’ArcelorMittal, a indiqué le géant de l’acier dans un communiqué lundi matin. Le fils de Lakshmi Mittal garde ses fonctions de directeur financier d‘ArcelorMittal, ainsi que de directeur d’ArcelorMittal Europe.

Cette décision correspond à la volonté du groupe de faire monter en puissance Aditya Mittal, en soutien de son père, Lakshmi Mittal, précise le communiqué. Lakshmi Mittal reste quant à lui PDG et président du conseil d'administration du groupe.

Aditya Mittal, aujourd’hui âgé de 40 ans, a intégré Mittal Steel en 1997. Il est titulaire d’un diplôme d’économie de la Wharton School aux Etats-Unis.

En 2008, la chaîne de télévision américaine CNBC l’avait désigné « European Business Leader of the Future » et en 2011 le magazine américain Forbes l’avait classé 4e de son classement « 40 under 40 ».

Départ du Belge Henri Blaffart

ArcelorMittal a par ailleurs annoncé le départ en retraite de Henri Blaffart qui était jusqu'à présent vice-président et responsable des ressources humaines du groupe. Cet ingénieur liégeois de 63 ans avait commencé sa carrière chez le sidérurgiste Cokerill Sambre, absorbé par Usinor en 1998.

Henri Blaffart prendra alors la direction du centre de recherche de Maizières-lès-Metz, puis de l'usine de FLorange en 2005. En 2013, il devient responsable des ressources humaines de la division aciers plats en Europe.