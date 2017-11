par Thierry Labro

Plus réservés que les Reimann, on ne trouve pas. Professeur d'économie à l'université de Ratisbonne et spécialiste des entreprises familiales, Arnold Weismann a abandonné l'idée de savoir où, entre Mannheim, Ludwigshafen et Heidelberg, habitent ces mystérieux neuf descendants d'une des familles les plus riches d'Allemagne.

Albert Reimann jr les a tous adoptés avant son décès en 1984. Les quatre neveux, les deux fils d'un cousin et ses trois enfants naturels ne donnent jamais d'interview, ne posent pas dans les magazines et... ne prennent même pas de dividende, dit la légende: ils préfèrent tout réinvestir au fur et à mesure des paris pris par la direction générale de la holding luxembourgeoise.

Marre de George Clooney

Car trois ans avant son décès, le dernier descendant du brillant Ludwig Reimann, 26 ans, débauché par Johann Adam Benckiser, bijoutier qui avait, en 1823, racheté une manufacture de sels chimiques à Pforzheim, avait confié les rênes du groupe à Peter Harf pour relancer une entreprise frappée de plein fouet par la crise économique.

Diplômé en économie à l'université de Cologne et titulaire d'un MBA à Harvard, ce manager très en vogue, aujourd'hui âgé de 71 ans, rachète une à une une trentaine de marques, sépare parfums et cosmétiques d'un côté et produits d'entretien de l'autre – «Faut mettre du calgon, madame Denise» est un produit du groupe.

Le groupe entre en bourse en 1997 et se dote d'une troisième branche, le luxe. L'aventure des Reimann dans le café remonte à 2012 pour aller titiller le groupe Nestlé. Depuis 2006 et un George Clooney qui a fait grimper les bénéfices à coups de cachets entre 5 et 10 millions de dollars à chaque clip pour dire «What else?» dans les pubs de Nespresso, le groupe cartonne et modifie les habitudes de consommation.

Le café devient un dada du groupe.

Trente milliards de dollars investis

Son trio de dirigeants (Peter Harf, le Néerlandais Bart Brecht et le Français Olivier Goudet) rachète Peet’s Coffee & Tea et Caribou Coffee, deux chaînes américaines de café rivales de Starbucks, pour 1,5 milliard de dollars.

«C'est une industrie attractive avec des fondamentaux favorables sur le long terme. C'est pour cela que nous sommes présents sur ce secteur», explique alors à Bloomberg Tom Johnson, un porte-parole américain de la société.

L'année suivante, le producteur de café néerlandais D.E. Master Blenders 1753 et ses marques Maison du café, L’Or ou Senseo sont rachetés pour 7,5 milliards de dollars, selon les estimations.

Double présence au Luxembourg

En 2014, D.E. Master Blenders 1753 fusionne avec la branche «café» de l’américain Mondelez International. Neuf acquisitions suivent, dont le coûteux mais stratégique Panera Bread, au printemps dernier, pour 7,5 milliards de dollars. Au total, selon un calcul de Bloomberg, les sociétés de la holding ont dépensé plus de 30 milliards de dollars pour prendre des parts de marché dans ce secteur promis à un bel avenir.

Le café occupe désormais trois branches sur six, «Acorn Holding» pour Jacobs Douwe Egberts et Keurig Green Moutain (13,9 milliards en 2014), «JAB Beech» pour tout ce qui relève des beignets, glaces et autres produits à consommer avec une tasse de café et «JAB Coffee» pour les enseignes européennes, Espresso House dans le nord de l'Europe, Barresso Coffee au Danemark et Balzac Coffee en Alemagne.

Lundi, les médias américains ont commencé à s'emparer d'une rumeur: la holding luxembourgeoise s'apprêterait à engloutir Dunkin Donuts pour se rapprocher encore de son concurrent, Starbucks.

Le montant de la transaction pourrait atteindre 6,9 milliards de dollars, selon Bloomberg. Ce qui a rendu les analystes assez prudents: même si des synergies peuvent se dégager, notamment avec Krispy Kreme, l'investissement serait difficile à amortir.

"No comment"

La franchise, présente au Luxembourg sur les aires d'autoroute de Capellen et de Wasserbillig, avait annoncé il y a quelques semaines un changement dans sa stratégie: en abandonnant le «donut» de sa marque, elle entendait se positionner face à McDonald's et Burger King, qui vendent eux aussi des cafés et des beignets, afin de pouvoir commercialiser des sandwiches et des petits encas.

Ce n'est pas la première fois que les spécialistes se font l'écho de cette acquisition mais elle leur paraît plus crédible cette fois. Dunkin Donuts amènerait au groupe plus de 11.300 magasins aux Etats-Unis dont le meilleur positionnement à New York.

Ni JAB holding, ni Dunkin Donuts n'ont souhaité commenter ces rumeurs. Mais les Reimann n'ont pas l'habitude de boire la tasse. Surtout pas de café.

