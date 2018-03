AccorHotels rachète la luxembourgeoise Majordome

Le groupe hôtelier français AccorHotels a annoncé avoir racheté Majordome, la start-up de conciergerie lancée en 2011 au Luxembourg.

Thierry Labro Le groupe hôtelier français AccorHotels a annoncé avoir racheté Majordome, la start-up de conciergerie lancée en 2011 au Luxembourg.

Demandez, Majordome s'en charge!

Pressing, réservation de restaurant, de chauffeur, de vol, gestion du pressing ou lavage de voiture, peu importe, la start-up luxembourgeoise créée en 2011 par Jérôme Grandidier et Hélène Marchon s'occupe de tout.

Un luxe mis à la disposition des salariés des entreprises ou institutions qui veulent apporter ces services à leurs salariés ou leurs clients sans avoir à supporter le coût des ressources humaines à y affecter.

Ce que l'on appelle la conciergerie, de luxe, ou les services de fidélisation des salariés poursuit sa croissance, notamment au Luxembourg. Le leader européen, John Paul, s'est intéressé très tôt au projet luxembourgeois en prenant une participation dès 2014.

Un moyen de retenir les talents

Aujourd'hui, John Paul passé sous le giron du groupe hôtelier AccorHôtels à 80% depuis novembre 2016, a finalisé l'acquisition de Majordome.

Le montant de la transaction n'a pas été communiqué.

Selon les derniers résultats disponibles, Majordome – John Paul Luxembourg avait clôturé l'année 2016 avec un chiffre d'affaires de 560.210 euros pour un bénéfice de 74.873 euros.

Les deux cofondateurs historiques, Hélène Marchon et Jérôme Grandidier Majordome / John Paul

«L'opération permettra à Majordome d'étendre et d'enrichir ses services grâce au carnet d'adresses unique de John Paul, à ses innovations technologiques récentes et au réseau mondial d'AccorHotels présent dans 100 pays avec 4.300 hôtels», a expliqué le cofondateur, Jérôme Grandidier.

Au Luxembourg, John Paul opère dans tous les secteurs de la finance aux télécoms en passant par l'assurance ou l'industrie, chez Ferrero, LaLux, EY, Indosuez ou Orange.

«Aujourd'hui, il est essentiel que les employeurs se différencient afin d'attirer et surtout de retenir les talents. Nous choyons les employés des sociétés clientes en leur proposant les services d'un concierge sur site ou à distance via un espace membre ou une application mobile. Nous élaborons des stratégies relationnelles à l'image de la marque et créons une animation qui rythme leur vie d'entreprise (cadeaux, ateliers, incentive, team building)», a précisé son associée de la première heure, Hélène Marchon, qui restera aux manettes de la filiale luxembourgeoise.