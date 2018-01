En visite de travail à Pékin, Etienne Schneider, Vice-Premier ministre a signé ce mercredi deux accords de coopération dans le domaine spatial entre le Luxembourg et la Chine. Ils permettront de créer un centre de recherche spatiale au Luxembourg.



Le premier accord de coopération signé ce mercredi entre le ministère de l'Economie et l'Administration spatiale nationale chinoise (CNSA) définit le cadre pour développer et mettre en œuvre une coopération scientifique, technique, économique et politique entre le Luxembourg et la Chine en ce qui concerne l'exploration et l'utilisation pacifiques de l'espace.



Etienne Schneider et le Centre national des sciences spatiales (NSSC) ont signé un accord pour créer au Luxembourg un laboratoire de recherche pour explorer l'espace. Rattaché à l'Académie chinoise des sciences (CAS), le Centre national des sciences spatiales est l'institut de recherche en charge de la planification, du lancement et de la gestion opérationnelle de toutes les missions scientifiques spatiales.

Le laboratoire sera créé en tant qu'entité juridique indépendante au Luxembourg pour y mener des activités de recherche scientifique et de développement technologique dans plusieurs domaines, et notamment dans des secteurs qui contribuent à atteindre les objectifs fixés dans le cadre de l'initiative SpaceResources.lu. Dans un premier temps, le laboratoire emploiera au moins 5 personnes au Luxembourg.

Entrevue bilatérale

Lors de son déplacement à Pékin, Étienne Schneider a aussi rencontré son homologue chinois, le ministre du Commerce, Zhong Shan, pour faire le point sur le développement des relations commerciales et économiques entre les deux pays.

Au programme ont également figuré des réunions avec de hauts responsables du groupe aérospatial CASIC (China Aerospace Science and Industry Corporation), dont la filiale HiWing est actionnaire majoritaire de l'entreprise luxembourgeoise de composants d'automobiles IEE.



Le Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie a aussi eu une entrevue avec des dirigeants de Ant Financial qui, en tant que branche financière du groupe Alibaba, gère notamment le service de paiement en ligne Alipay.