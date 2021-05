Bientôt certainement car LuxAviation (opérateur de liaisons aériennes d'affaires) et le constructeur allemand Lilium viennent d'annoncer un rapprochement afin de développer les lignes pour ces appareils à décollage vertical.

A quand un jet électrique dans le ciel luxembourgeois?

Bientôt certainement car LuxAviation (opérateur de liaisons aériennes d'affaires) et le constructeur allemand Lilium viennent d'annoncer un rapprochement afin de développer les lignes pour ces appareils à décollage vertical.

(pj) La firme disposait déjà d'avions et d'hélicoptères, mais la flotte de Luxaviation ne devrait plus tarder à intégrer aussi les petits engins produits par le constructeur munichois Lilium. Des jets sept places caractérisés par deux points : leur moteur (électrique) et leur décollage (vertical). En tout cas le fabricant de «taxis aériens électriques» vient d'annoncer son rapprochement avec la société établie au Grand-Duché et qui opère dans le monde entier.

Luxaviation pourrait permettre à Lilium de se déployer ainsi en de nombreux points du globe, à commencer par l'Europe. Et les deux partenaires d'annoncer d'ores et déjà que «le premier avion à réaction sera construit l'an prochain et les opérations commerciales débuteront en 2024». En Allemagne, Lilium prévoit des stations de décollage et d'atterrissage à Munich, Nuremberg, Cologne et Düsseldorf. En Floride, Lilium prévoit de travailler avec l'opérateur aéroportuaire Ferrovial pour construire dix sites de décollage et d'atterrissage.

Patrick Hansen, CEO du groupe Luxaviation Group, se félicite par avance des retombées de cette collaboration. «Les avions électriques à décollage et atterrissage verticaux vont fondamentalement changer la façon dont nous voyageons», commente-t-il.

Luxaviation sera responsable de certaines parties des opérations de la compagnie aérienne développées par Lilium. Cela comprend l'obtention des approbations nécessaires et la gestion des pilotes, qui seront formés selon un concept de qualification-type développé par Lufthansa Aviation Training, un autre partenaire du constructeur allemand



