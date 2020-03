Le plus grand fabricant d'acier au monde, ArcelorMittal, entend réduire de 30% ses émissions de CO2 d'ici 2030. La cokerie de Florange (en Moselle) pourrait faire les frais de cette ambition. Mais l'impact sur les 200 emplois serait limité.

A Florange, ArcelorMittal prêt à abandonner le coke

(pj avec Marco Meng) Jusqu'à présent, l'avenir de la cokerie ArcelorMittal de Florange tenait en une date : 2032. Mais le calendrier environnemental du groupe mondial devrait accélérer la fin de l'usine. En effet, la production du site lorrain sert essentiellement à alimenter l'usine de Dunkerque du groupe sidérurgique. Et celle-ci, demain, devrait être moins gourmande en coke. Aussi quel intérêt de conserver l'unité florangeoise?

Ambitionnant de réduire ses émissions de dioxyde de carbone de 30% en dix ans, ArcelorMittal veut maintenant changer la nature du combustible employé notamment dans le convertisseur de Dunkerque. «Cette première étape pourrait conduire à l'autonomie du site en matière de coke dès 2022/2023», déclare Xavier Le Coq, représentant syndical CFE-CGC. Plus besoin donc du matériau sorti des fours mosellans.

Après l'arrêt définitif des deux hauts-fourneaux de Florange, ce serait donc au tour de la cokerie de stopper. Du côté d'ArcelorMittal France, la position officielle évoque cette possibilité comme «l'une des nombreuses options présentées aux représentants des salariés». Mais en pareil cas, assurance a déjà été faite que chacun des 200 employés se verrait offrir un nouveau poste en interne par l'entreprise.

Reste qu'à quelques kilomètres de Thionville, l'activité d'ArcelorMittal Florange reste prépondérante. Il est ici encore question de 2.300 personnes traitant 7 millions de tonnes d'acier par an. Et rien que pour ces six dernières années, l'industriel a investi plus de 321 millions d'euros dans ces installations sidérurgiques.

Un des engagements majeurs du groupe a consisté à convertir une ligne de galvanisation électrolytique en une ligne de galvanisation automobile. Cette nouvelle unité, qui a produit sa première bobine en décembre dernier, portera sa capacité à 800.000 tonnes d'ici la fin de l'année. De fait, Florange reste un fournisseur privilégié de produits pour l'industrie automobile.

À l'origine, cette demande d'aciers spécifiques devait continuer à être satisfaite à partir des usines de Marchin et Genk en Belgique mais aussi Dudelange au Luxembourg. Mais cette dernière a été achetée, l'été dernier, par Liberty Steel qui ne pourra plus compter sur le brevet d'électro-zingage que pour quelques mois encore. Une vente qui a permis à ArcelorMittal d'envisager l'acquisition de la plus grande aciérie d'Europe: Ilva, en Italie.

Si cette reprise reste toujours délicate, Ilva en tombant dans le giron d'ArcelorMittal pourrait bien avoir besoin du coke produit à Florange. Un choix qui prolongerait donc de quelques années le fonctionnement des installations de la Vallée de la Fensch. «En revanche, si le groupe Tarente ne garde pas Tarente ou si la production est limitée à environ 4 millions de tonnes par an alors le groupe aura réellement une surcapacité de coke et le sort de la cokerie sera définitivement scellé», estime le syndicat CFE-CGC.

Et au milieu coule une rivière 8 mars et 12 août 2019: à deux occasions, l'activité de la cokerie d'ArcelorMittal à Florange a été à l'origine de rejets indésirables dans la rivière jouxtant les installations sidérurgiques. C'est pour répondre de ces cas de pollution de la Fensch que le groupe se trouve renvoyé devant le tribunal de Thionville. Une audience qui a été reportée au 10 novembre et durant laquelle l'industriel devra aussi répondre de «l'exploitation d'une installation classée non-conforme à une mise en demeure» mais aussi d'exploitation d'une installation «sans respect des règles générales et prescriptions techniques».

Afin de respecter le plan climat, ArcelorMittal a lancé plusieurs projets visant à rendre sa production d'acier moins polluante. Par exemple, pour 40 millions d'euros, le projet de "Torero" à Gand, en Belgique, teste la conversion de déchets de bois en coke biologique. Ce matériau pourrait être utilisé à la place du combustible fossile. A Hambourg, le groupe a aussi misé 65 autres millions d'euros dans la recherche de technologies de traitement du minerai de fer utilisant l'hydrogène et l'électrolyse.