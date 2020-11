Il ne reste plus que deux cellules vides dans le centre commercial inauguré en 2017. A l'heure où d'autres sites voient les rideaux se baisser, ici trois nouvelles enseignes viennent d'ouvrir.

Économie 4 min.

A Differdange, Opkorn à deux doigts d'afficher complet

Patrick JACQUEMOT Il ne reste plus que deux cellules vides dans le centre commercial inauguré en 2017. A l'heure où d'autres sites voient les rideaux se baisser, ici trois nouvelles enseignes viennent d'ouvrir.

Ces derniers mois, la vie commerciale est loin d'avoir été à la fête. Et de nombreuses enseignes figurent parmi les 988 faillites déjà recensées depuis le début d'année. Mais au centre commercial Opkorn l'humeur est loin d'être à la morosité ambiante. Il est vrai que sur les 27 cellules gérées par IKO Real Estate, il n'en reste plus qu'une paire à ne pas avoir encore d'occupants. Et encore d'ici quelques semaines, chacune devrait avoir trouvé preneur.

Crise ou pas, le centre a vu s'installer trois nouveaux entrepreneurs au cœur des 9.000 m2 disponibles autour du superstore Auchan. Un point de restauration fast-food qui fleure bon le poulet (Mesko), une enseigne de mode féminine (Eros) et une boutique dédiée aux articles de football et au sportswear (Foot Urban). Du côté d'IKO d'ailleurs, cette dernière signature est particulièrement remarquable. «Il s'agit d'une exclusivité d'installation au Luxembourg pour cette franchise française. Elle avait le choix d'autres sites, mais c'est bien le Sud du pays qui l'attirait d'abord.» Un petit Poucet qui entre en jeu un mois tout juste avant l'arrivée du Decathlon au Royal Hamilius.

Le blues des activités commerciales Un tiers des 560 entreprises sondées par la Chambre de commerce estiment que leur activité va encore chuter dans les six prochains mois. Un pessimisme dans l'environnement économique qui concerne plus spécifiquement les secteurs du transport, du commerce et de la restauration.

Quelle est la recette de cet attrait alors que les autres mastodontes ouverts en 2019 sont à la peine (Hamilius, Cloche d'Or et Infinity)? Chez IKO Real Estate, on évoque volontiers comme premier ingrédient «l'état d'esprit commerces de proximité» qui règne dans la vaste construction inaugurée en 2017.

Surtout, et cela rassure les investisseurs : Differdange et le quartier Arboria (sur lequel a poussé le centre commercial) sont en plein boom. Les nouvelles constructions poussent, la population suivra. Les quelque 700 nouveaux logements sont vendus, et les familles s'installent petit à petit. D'ici peu la Tour Auréa sera achevée, la Tour Gravity occupée, les nouveaux locaux de l'Ecole internationale viendront compléter le tableau au sein de la troisième commune du pays. Le tout au milieu d'un Sud en plein développement, et dont la dynamique laisse à penser qu'il gagnera 20.000 nouveaux habitants d'ici 2040.

Fort de cet élan, le promoteur du centre Opkorn ne se fait guère de craintes pour les mois à venir. «Même si la situation est forcément incertaine, nous avons ici des atouts forts.» D'ailleurs, pour les deux ultimes cellules vides, on frappe déjà à la porte. Mieux encore, les baux commerciaux sont déjà négociés. C'est ainsi que, dans l'idéal avant la fête sinon en début d'année, la surface commerciale sera remplie avec la venue de deux enseignes.

Il s'agit d'une part de Devred (mode masculine), et d'autre part de Moa (accessoires, maroquinerie, bijoux). «Dans ce second cas, il faut d'ailleurs remarquer qu'il s'agit d'une boutique qui avait fermé, suite au premier confinement, mais dont la maison-mère a tenu à relancer l'activité à Differdange.» Quand on vous dit qu'il y a du potentiel ici...

Pendant ce temps-là, chez le voisin Passé aux mains d'un nouveau propriétaire cet été, le centre voisin d'Opkorn, Belval Plaza compte lui aussi sur la venue de nouvelles enseignes. A compter de ce 14 novembre, la galerie accueillera les vêtements griffés Jack & Johns. Une marque de plus après la venue de Chaussea, Trafic, Action et en attendant l'installation des rédactions des journaux du groupe Editpress (Tageblatt, Quotidien, etc).

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.