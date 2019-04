La banque luxembourgeoise mise sur le service au client et la digitalisation

A 100 ans, la BGL se veut «innovante»

(ndp) - Ce sont des résultats en demi-teinte que BGL BNP Paribas a dévoilés hier au titre de l'année 2018. Le bénéfice net s'élève à 338,9 millions d'euros contre 365,8 millions lors de l'exercice précédent, soit une baisse de 7,4 % sur un an. «Cela reste un niveau élevé malgré des vents contraires comme le contexte de taux bas et la baisse des marchés boursiers, mais aussi des investissements importants en termes de transformation et de développement commercial», a commenté Carlo Lessel, directeur financier de la banque lors de la présentation des résultats.

Il a précisé un point important, à savoir «des changements de méthodes opérés dans les calculs de consolidation». «Des seuils ont été abaissés, ce qui fait entrer dans le périmètre une douzaine de filiales. Ainsi, la baisse du résultat net se limite à 4 % si l'on fait abstraction de ces impacts». L'acquisition de ABN Amro Bank clôturée l'année dernière a notamment permis une progression des actifs sous gestion de 23 % au niveau de la banque privée.

La banque s'adapte pour mieux cibler les différents clients

L'établissement luxembourgeois a dégagé un produit net bancaire de 1,4 milliard d'euros en progression de 8 %. Cette forte croissance est liée «au développement commercial très soutenu dans les métiers bancaires». Preuve de cette «activité dynamique»: les encours moyens des crédits ont bondi de 8 % et ceux des dépôts de 12 % par rapport à 2017. Les frais généraux, quant à eux, sont passés de 683,5 millions à 763,9 millions d'euros, notamment en raison des investissements importants dans le service aux clients et la digitalisation.

La banque, qui fête cette année son 100e anniversaire, se veut plus innovante que jamais. Dans le service au client d'abord, avec des investissements réalisés dans des «dispositifs spécialisés»: la banque a ouvert un centre d'affaires dédié aux professions libérales, sept centres d'affaires dédiés aux entreprises et quatre sites de banque privée. «La banque s'adapte pour mieux cibler les différents clients», a commenté Geoffrey Bazin, président du comité exécutif.

Genius, le robot intelligent

Dans le digital, la banque innove avec «Genius», un robot intelligent lancé en mars dernier et destiné à assister les clients dans la gestion quotidienne de leurs comptes. Basé sur un algorithme d'intelligence artificielle, Genius envoie des messages personnalisés sous forme de conseils, d'alertes et de recommandations. Le service, développé en étroite collaboration avec une fintech israélienne, a été accepté par 73 % des clients utilisant régulièrement l'application. «Et 80 % des messages ont été jugés pertinents par les clients», s'est félicité Geoffrey Bazin.

Le président du comité exécutif a mis en avant l'engagement de la banque en faveur des start-up. «26 start-up innovantes sont actuellement hébergées au sein du Lux Future Lab», a dit Geoffrey Bazin, précisant que plus de 450 emplois ont été créés depuis 2012. La banque reste aussi fortement engagée au niveau du micro-entrepreneuriat; 30 microcrédits ont ainsi été octroyés en 2018, 43 entreprises et plus de 60 emplois créés depuis 2016. Et, dernier point et non le moindre, la banque a aussi étoffé en 2018 ses produits et services financiers à impact positif.



Apple Pay «avant l'été» L'annonce était attendue depuis un certain temps, elle a été faite ce jeudi. Apple Pay sera disponible pour les clients de BGL BNP Paribas «avant l'été», a annoncé la banque hier. Aucune date plus précise n'a été communiquée, pas plus que les modalités de souscription et les éventuels tarifs. L'établissement veut se positionner «comme la première banque au Luxembourg à offrir ce mode de paiement innovant», a déclaré Geoffrey Bazin, président du comité exécutif. «Nous voulons montrer que BGL est une banque innovante», a-t-il ajouté. Au niveau du groupe, BNP Paribas a lancé Apple Pay le 5 février dernier pour l'ensemble de ses clients.