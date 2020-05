La société basée au Findel et à Munsbach vient de valider son plan social, cela quelques mois après son rachat par un groupe de logistique danois.

88 licenciements chez Panalpina Luxembourg

De 148 salariés actuellement, Panalpina Luxembourg va dévisser vers la soixantaine d'employés. C'est là la première conséquence du plan social qui a été signé ce vendredi 29 mai entre la direction de la société, l’OGBL et la délégation du personnel. Déjà, en début d'année, un plan de maintien avait été instauré dans l'entreprise qui officie depuis le Cargo Center et Munsbach dans le domaine de la logistique, notamment en lien avec le fret aérien.

Ce plan prévoyait départs en préretraite-ajustement, une aide au réemploi ainsi qu’un plan de départs volontaires, mais cela ne suffit visiblement pas pour assurer l'avenir de l'enseigne qui est passée sous le contrôle de DSV en 2019. Ce groupe de logistique danois a introduit un nouveau système de gestion digital qui devait laisser la majeure partie de l'effectif sans mission à compter du 1er juillet prochain.

Pour l’OGBL, la décision de DSV de maintenir cette date d’implémentation, malgré la crise sanitaire actuelle du COVID-19, est révoltante. Une contestation vaine, même si le syndicat aura réussi à revoir à la baisse le nombre de licenciements initialement prévu (passant de 101 à 88)... Un chiffre qui pourrait même être abaissé si le nombre de départs venait à s'accentuer.

Dans le cadre du plan social, diverses mesures d’accompagnement sociales et financières ont pu être négociées. D'une indemnité de licenciement extralégale (liée à l’ancienneté, à l’âge et à la situation familiale) ainsi qu’un accompagnement personnel de transition de carrière. De plus, à la demande de l’OGBL, la société s’est moralement engagée, par écrit, à vouloir maintenir la structure DSV Panalpina active au Luxembourg. Le syndicat a d'ores et déjà pris des contacts avec plusieurs entreprises du secteur logistique afin de trouver de nouveaux débouchés pour les salariés concernés par le plan social.



