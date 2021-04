Le nombre de demandeurs d'emploi a chuté, en mars. L'ADEM comptait alors 18.689 demandeurs d'emploi. Soit "seulement" 1,6% de plus qu'au même mois en 2020 et ce malgré un an de crise.

787 chômeurs de moins en un mois

Du travail, le Luxembourg n'en manque pas. Ainsi, le mois dernier, les employeurs du pays ont fait part à l'ADEM de quelque 3.910 postes vacants. Mais à l'heure de présenter le bilan de mars, l'Agence pour le développement de l'emploi avait un autre chiffre à mettre en avant : celui du nombre de demandeurs d'emploi qui a baissé encore. De fait le taux de chômage au Grand-Duché s'établit désormais à 6,1%, cela alors que la valeur oscillait plutôt autour des 6,3% depuis l'automne dernier.

Si tous ces indicateurs sont de bon augure, le ministre du Travail Dan Kersch n'a pas caché en les présentant qu'il fallait toutefois se montrer encore prudent. Certes la vague de faillites tant redoutée n'a pas encore eu lieu, mais avec le temps et la modification de certains dispositifs d'aide (comme l'aide au chômage partiel), l'ADEM pourrait aussi enregistrer une augmentation des inscriptions dans les semaines et mois à venir.

Il n'empêche, certains indicateurs laissent à penser que la situation de l'emploi va en s'améliorant. Ainsi, en comparaison, avec les trois mois précédents, le nombre d'offres d'emploi déposées par les recruteurs progresse. Au 31 mars, il restait même quelque 8.194 places n'attendant que le candidat idéal pour être pourvues. Mais l'ouverture du JobBoard de l'Adem à d'autres personnes que les chômeurs inscrits dans ses services devrait permettre à ces emplois d'être connus par plus de monde, et donc attirer les postulants.





