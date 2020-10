La Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) a présenté ce mardi un ouvrage et un documentaire réalisés sur l'exercice de l'autorité de contrôle luxembourgeoise depuis 1945.

75 ans de surveillance financière au Luxembourg

(DH) - Un livre, «qui n'est pas seulement une compilation de belles images, selon la ministre de la Culture Sam Tanson (Déi Gréng), et un film: il fallait bien ça pour célébrer en grande pompe 75 ans de surveillance financière au Grand-Duché.

C'est en effet le 17 octobre 1945 que le poste de Commissaire de contrôle aux banques, l'ancêtre du régulateur actuel, est créé par arrêté grand-ducal. Le Luxembourg était alors à la traîne dans ce domaine et c'est Pierre Werner, le futur ministre d'Etat et des Finances, qui hérite du poste qu'il occupera jusqu'en 1949. Le conseiller du gouvernement s'inspire des pratiques adoptées en Allemagne, en Suisse et en Belgique pour mettre en place l'autorité de contrôle luxembourgeoise.

La supervision financière s'est développée au fil des ans, parallèlement à l'essor de la Place financière, a rappelé Pierre Gramegna, le ministre des Finances. Après de modestes débuts au début des années 1960, le Luxembourg s'est aujourd'hui imposé comme une place forte du secteur. Un secteur qui contribue aujourd'hui à 31% du produit intérieur brut (PIB) et qui emploie plus de 50.000 personnes.

Au cours des sept dernières années, la Commission de surveillance du secteur financier a multiplié par deux le nombre de ses employés qui sont environ un millier à ce jour. Soit près du double des salariés des autorités compétentes en Belgique ou en Suisse.

Rédigé par les historiens Benoît Majerus, Benjamin Zenner et Christopher Kopper, du Centre d'histoire contemporaine et numérique C2DH, le livre contient aussi une chronologie détaillée des événements qui ont marqué l'évolution de la surveillance financière au Luxembourg, la Place financière et l'économie luxembourgeoise en général. Un bémol toutefois, le secteur des assurances, un des trois piliers de la Place, n'est pas mentionné dans cet ouvrage pourtant richement documenté.

Quant au film «La surveillance de la Place financière (1945-2020): une histoire inédite!», il a été réalisé par Claude Lahr et produit par PTD-Paul Thiltges Distributions. Des témoins: régulateurs, financiers et avocats témoignent de l'évolution de l'activité réglementaire.







