70% des entreprises artisanales manquent de main-d’œuvre

Mélodie MOUZON L'Artisanat manque de bras et cette pénurie s'accentue. La Chambre des Métiers met des propositions sur la table à destination du Gouvernement.

Le besoin en main-d'œuvre dans le secteur de l'artisanat se fait de plus en plus ressentir. En juin dernier, selon une enquête réalisée par la Chambre des Métiers et présentée ce vendredi, 70% des entreprises sondées indiquaient avoir besoin de personnel supplémentaire dans les douze mois à venir.

Ce besoin important et structurel de main-d'œuvre dans l'Artisanat s'explique par différents facteurs, comme le vieillissement graduel des salariés, le développement de nouvelles activités dans le domaine énergétique notamment et un phénomène d'absentéisme de plus en plus prononcé avec les congés parentaux et extraordinaires.

La situation actuelle, traversée par plusieurs crises, provoque de nombreuses incertitudes à court terme, qui varient en fonction des activités.

Il manque 3.800 personnes

Le besoin de personnel supplémentaire est donc plus important que jamais. Les travailleurs qualifiés sont les plus recherchés dans l'Artisanat. Au total, les entreprises interrogées ont besoin de 3.800 personnes pour venir renforcer leurs effectifs. 57% de ces nouvelles recrues seront affectées à des nouveaux postes.

Trois groupes de métiers sont plus particulièrement concernés par la pénurie de main-d'œuvre, selon la Chambre des Métiers. En premier lieu la construction, qui recherche désespérément des maçons mais aussi des électriciens en bâtiment ou encore des techniciens pour les installations sanitaires et thermiques.

Ce dernier domaine d'activités, qui regroupe entre autres les entreprises actives dans la décarbonisation, connaît d'ailleurs actuellement une demande exceptionnelle en main-d'œuvre. Les sociétés du secteur auraient besoin de 712 personnes dans les prochains mois. Le besoin réel serait en réalité estimé à plus du double (1.677 personnes).

Les métiers autour de la mécanique manquent aussi crucialement de bras ainsi que ceux de l'alimentation. Et les boulangers et pâtissiers deviennent une denrée de plus en plus rare...

Des difficultés à recruter

Le constat est là: les besoins sont criants et urgents pour plusieurs secteurs d'activité. Pourtant, la quasi totalité des entreprises artisanales (91%) interrogées indiquent rencontrer des difficultés à trouver des candidats adéquats, notamment parce que ceux-ci ne remplissent pas les critères nécessaires dans 69% des cas.

La concurrence entre les secteurs intensifie aussi la pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans le secteur de l'Artisanat car l'industrie ou la fonction publique par exemple présentent aussi des besoins ciblés sensiblement similaires à ceux des entreprises artisanales.



Le besoin en main-d'œuvre devrait encore s'accentuer à moyen terme. Par rapport à la dernière enquête réalisée en 2019, 650 nouveaux postes ont été créés dans l'Artisanat et cette hausse devrait se poursuivre.

Mais en raison du contexte actuel très incertain, il est difficile d'estimer quels seront les besoins exacts du secteur dans les prochains mois, souligne la Chambre des Métiers. Différents éléments, comme l'augmentation progressive de la population ou le maintien des investissements publics, font dire cependant que l'Artisanat devrait faire preuve d'une certaine résilience.

Des propositions à destination du Gouvernement

Face à ces constats, la Chambre des Métiers formule plusieurs propositions au Gouvernement. Elle demande ainsi à l'exécutif qu'un suivi détaillé des besoins sectoriels en main-d'œuvre et des métiers d'avenir soit réalisé.

Le réservoir de main-d'œuvre nationale et de la Grande Région étant limité, il est nécessaire de renforcer l'attractivité du Luxembourg mais aussi de faciliter l'accès au marché de l'emploi luxembourgeois pour les ressortissants des pays tiers.

Par ailleurs, l'organisme plaide pour la solution de la formation continue afin de combler l'inadéquation récurrente entre les compétences existantes et celles requises.

Autre priorité pour la Chambre des Métiers: la promotion des instruments existants, comme l'accès collectif via le cofinancement des entreprises, après les avoir évalués ou réformés partiellement. «L'Artisanat est d'avis que des solutions adaptées en matière de systèmes de formations continues sont à trouver au niveau sectoriel», précise la Chambre des Métiers.

Retenir les talents, une priorité

Pour l'organisme, il est aussi important à l'avenir «de suivre et d'identifier les compétences-clés requises dans les métiers artisanaux», avec une priorité à donner au domaine technique, à celui de la sécurité et de la santé au travail, des langues et de la digitalisation et développement informatique. «Cette approche aidera dans la définition de programmes de formation professionnelle initiale et continue», souligne la Chambre des Métiers.

Enfin, il faut aussi mieux fidéliser les salariés dans les années à venir. Ceci constitue un facteur-clé pour pérenniser les entreprises artisanales. Retenir les talents au sein de l'entreprise passe avant tout par l'environnement de travail (68%), cité en premier lieu, ainsi que par les conditions de travail, à savoir la rémunération basée sur la performance (48%) et supérieure par rapport aux concurrents (46%) tout comme les avantages extra-légaux (41%).

Suite à l'enquête réalisée par la Chambre des Métiers, il apparaît que les entreprises artisanales prennent de plus en plus conscience de l'importance de mettre en place une véritable politique de rétention et de fidélisation des talents, notamment en leur offrant des avantages et en favorisant leur bien-être. Mais les employeurs du secteur doivent être encore plus sensibilisés à la question, conclut la chambre professionnelle.

