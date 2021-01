1951-2021 : voilà sept décennies que l'usine de pneumatiques a débuté sa production au Luxembourg. Un anniversaire qui intervient dans un climat industriel morose.

Économie 4 2 min.

70 ans que Goodyear roule à Colmar-Berg

Patrick JACQUEMOT 1951-2021 : voilà sept décennies que l'usine de pneumatiques a débuté sa production au Luxembourg. Un anniversaire qui intervient dans un climat industriel morose.

Le septième employeur du pays va souffler, le 31 janvier, ses 70 bougies d'anniversaire. Goodyear a en effet débuté sa production de pneumatiques en 1951 avec le lancement de son usine de Colmar-Berg, tout au nord du pays. Un choix du Luxembourg que le groupe industriel américain avait pris dès 1948. Le Grand-Duché, stable politiquement et en termes monétaires, central au niveau du marché européen avait alors eu les faveurs des investisseurs US.

Goodyear prêt à redéployer ses effectifs de Colmar-Berg Le manufacturier, installé dans le nord du Luxembourg, a entamé des discussions pour dispatcher une centaine de ses salariés sur d'autres sites de production. Compris vers Dudelange.

Colmar-Berg fut ainsi la 35ème usine du groupe. «Nous employions alors 330 salariés et produisions 500 pneus par jour», rappelle Josy Blum, directeur actuel de la production. Il faut croire que les années (et les investissements) passant, l'usine a sérieusement monté en puissance puisqu'à l'heure de son anniversaire, Goodyear S.A. estime avoir déjà sorti plus de 125 millions de pneus de ses chaînes luxembourgeoises.

Dernier signe de croissance en date : la mise en service, à Dudelange, d'une nouvelle usine de pneus automatisée. Le site devrait être inauguré d'ici peu, et s'inscrit dans la lignée des ouvertures auxquelles aura procédé le manufacturier depuis son implantation : le Goodyear Innovation Center, la Mold plant et le circuit test en 1970, puis en 1997 le centre européen de calandrage.

Reste que pour les 3.450 employés (représentants 50 nationalités!), la célébration risque d'avoir un arrière-goût. En effet, 2020 marquée par la chute du marché automobile (et donc des commandes) n'a pas été l'année la plus facile à traverser. Il a fallu faire avec des arrêts de production, une réorganisation sanitaire des modalités de travail, et des réaménagements de postes. Enfin, 2020 a aussi été endeuillée par le décès d'un salarié de l'usine de Colmar-Berg le 23 décembre dernier.

Un deuxième simulateur Début janvier, le fabricant de pneumatiques Goodyear a installé un deuxième simulateur de conduite dans son centre d'innovation de Colmar-Berg. Un outil qui permet de compléter les processus de développement de pneus virtuels. Une technologie qui permet d'économiser dans le cycle de production des nouveaux modèles, permettant de tester des modèles avant même la réalisation physique d'un premier prototype.



Mais le groupe se veut positif, annonçant non seulement la finalisation de son investissement de 64 millions d'euros dans l'installation de Dudelange, ainsi qu'un investissement de 30 millions pour l'usine de Lux Tire. Cette somme devant permettre au site luxembourgeois «d'augmenter la production de pneus génie civil et apporter des améliorations aux processus», assure la direction.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

4

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images.









Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.