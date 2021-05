Le vice-président du groupe pour l'Europe vient d'annoncer vouloir conforter les effectifs de la firme de 20% au Grand-Duché. Le récent jugement de la Cour européenne de justice en faveur du site marchand y serait-il pour quelque chose?

600 postes à pourvoir à Amazon Luxembourg

Le vice-président du groupe pour l'Europe vient d'annoncer vouloir conforter les effectifs de la firme de 20% au Grand-Duché. Le récent jugement de la Cour européenne de justice en faveur du site marchand y serait-il pour quelque chose?

Au dernier recensement du Statec, Amazon pointait au dixième rang du palmarès des plus gros employeurs du Luxembourg. Mais le classement 2021 pourrait faire remonter le leader de la vente en ligne à une place plus haute encore. Car si l'entreprise tient l'engagement qui vient d'être annoncé sur son site officiel, elle devrait venir titiller Goodyear ou BGL BNP Paribas avant Noël prochain, avec 600 nouveaux employés.

Sur le blog officiel de l'entreprise, annonce a en effet été faite : «Nous avions environ 3.000 salariés au Luxembourg à la fin de 2020, et nous prévoyons que ce nombre augmentera encore de 20%, à 3.600, d'ici la fin de cette année». Et le premier à se montrer enthousiaste dans ces prévisions de développement n'est autre que Jorrit Van der Meulen. Soit le vice-président d'Amazon pour l'Europe en personne.

Et la voix de l'entreprise de se satisfaire tout d'abord : «Je suis au Luxembourg depuis 2011 et je considère le pays comme mon chez-moi. Je suis fier et ravi que nous soyons passés de moins de 300 personnes à plus de 3.000 aujourd'hui».

D'aucuns se satisferont de la nouvelle sans trouver rien d'autre à y redire que la satisfaction de voir des emplois se créer. Même à l'heure où le chômage poursuit sa décrue dans le pays, c'est une pierre de plus pour de nouvelles embauches. D'autres ironiseront sur le timing de cette annonce qui arrive quelques jours après qu'Amazon a eu gain de cause auprès de la Cour européenne de justice de l'Union européenne.

Habileté et astuce rapportent gros

Ainsi, le 12 mai dernier, l'autorité a tranché : les 250 millions d'euros d'avantages fiscaux accordés à Amazon par l'État luxembourgeois entre 2006 et 2014 étaient parfaitement valables et légaux. De quoi échapper à de lourds redressements fiscaux éventuels.

Côté fiscalité d'ailleurs, le groupe qui vient de réaliser une année record en Europe (44 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020) ne sera pas assujetti à l'impôt sur cette somme. En effet, seul est taxé le bénéfice et de ce point de vue, les comptes présentent un déficit habilement monté. L'entreprise, grâce à un autre astucieux dispositif, aurait même bénéficié d'un crédit d'impôt de la part de l'Etat luxembourgeois. Il est question cette fois de 56 millions d'euros. On comprend mieux l'attachement du siège d'Amazon au Grand-Duché ainsi, non?

