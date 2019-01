52.811 voitures neuves immatriculées en 2018

Après des années record en 2016 et 2017, l'industrie automobile luxembourgeoise continue sur cette lancée en 2018. Selon le Statec, 52.811 nouvelles voitures ont été immatriculées l'an passé.

(Cl.F. trad. SW) - Les multiples scandales du diesel n'y auront rien fait: 2018 est une nouvelle année record dans l'histoire de l'industrie automobile du Luxembourg. Selon le Statec, 52.811 voitures ont été immatriculées l'année dernière.

A titre de comparaison, 50.561 véhicules neufs ont été mis en service en 2016 et 52.775 en 2017, ce qui fait de 2018 non seulement la troisième année record consécutive, mais aussi l'année où les ventes ont été les plus élevées.

Les associations de concessionnaires ADAL (Association des distributeurs automobiles luxembourgeois) et Fégarlux (Fédération des garagistes du Grand-Duché de Luxembourg) attribuent cette réussite au très large choix de voitures neuves disponibles et à la variété des moteurs.

Les clients sont aussi généralement mieux informés et relativiseraient de façon beaucoup plus critique les nouvelles du monde automobile.



