Après un léger rebond en juillet et un mois d'août qui a sonné le creux, le marché automobile luxembourgeois s'est refait une petite santé le mois dernier. De quoi redonner le sourire aux acteurs d'un secteur fortement impacté depuis le printemps.

4.073 véhicules immatriculés en septembre

(DH) - Si les chiffres des nouvelles immatriculations de voitures au Luxembourg, aux mois de juillet (5.509) et août (3.671) étaient revenus à des niveaux comparables à ceux de 2019, ils ne témoignaient pas d'un retour à la normale. Ceux du mois de septembre, par contre, démontrent, selon la Fédération des distributeurs automobiles et de la mobilité (Fedamo) une nette augmentation pour atteindre 4.073 véhicules, soit 765 immatriculations de plus que l'an dernier. Autrement dit, un mieux de 23,1% par rapport à la même période de 2019 et même de 56,9% par rapport à 2018.

Serait-ce le début d'un phénomène de rattrapage après le blocage des ventes lors de la fermeture des points de vente pendant le confinement? Quoi qu'il en soit, les 34.046 unités cumulées de janvier à la fin septembre représentent toujours une baisse significative de 20,9% par rapport à 2019, et de 19,6% par rapport à 2018.

Cette baisse est à mettre en rapport avec les chiffres de la zone euro qui font état d'un recul d’environ 33 %. Les immatriculations ont notamment chuté dans les pays du sud de l'Europe avec des replis de l’ordre de 40% en Italie, au Portugal et en Espagne. En ce qui concerne les pays frontaliers, le recul est proche des 30%.

Pour ce qui est des différents types de motorisations, les essences et diesels restent largement majoritaires avec 46% pour les premières et 37,4% en ce qui concerne les secondes. Les véhicules électriques représentent à la fin septembre 4,3% du total des immatriculations tandis que les motorisations hybrides comptabilisent 12,2%.

En définitive, sur les plus de 431.000 véhicules actuellement immatriculés, selon les chiffres indiqués lors d'une réponse parlementaire du 21 septembre, durant les huit premiers mois de 2020, environ 1.200 voitures électriques ont été immatriculées au Grand-Duché (990 en 2019).

Rappelons à ce sujet que la prime que peut demander à l'Etat un acheteur d'une voiture 100% électrique s'élève à 8.000 euros. Elle est valable pour toute voiture achetée entre mai 2020 et mars 2021. Dans les faits, l'administration de l'Environnement a déjà accordé des primes pour 560 véhicules électriques lors des onze derniers mois. Dans le même temps, 184 primes d'un montant de 2.500 euros, ont été accordées pour l'achat d'un véhicule hybride.





