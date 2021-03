Le LCGB a annoncé mercredi la signature d’un plan social au sein de l'entreprise de services informatiques. Une décision qui ne serait néanmoins pas liée à la pandémie, affirme la direction.

38 emplois menacés chez IBM Luxembourg

(ASdN) - Les plans sociaux s'enchaînent. Après la restauration collective, les médias ou la place financière, c'est au tour d'IBM Luxembourg d'entamer les négociations. Au total, 38 emplois - sur 313 - se trouveraient ainsi sur la sellette au sein de la filiale de l'entreprise de services informatiques, selon le LCGB.

Mais cette fois, le covid-19 n'y serait pour rien. La société située à Bertrange justifie ainsi en effet sa décision par la nécessité d'une «réduction des coûts de fonctionnement» et la «transformation de leur offre de services par une automatisation plus accrue», précise le syndicat dans un communiqué publié ce mercredi. Des raisons qui seraient néanmoins insuffisantes aux yeux de l'organisation. Cette dernière pointe ainsi du doigt une volonté de l'entreprise «d’améliorer les résultats nets de l’entreprise, au détriment et sans égard aux salariés».

A noter qu'en novembre dernier, le géant de l’informatique américain avait également annoncé un plan social d'ampleur de l'autre côté de la frontière. Au total, 1.251 postes seront supprimés dans les prochains mois en France, soit environ un quart de ses effectifs de l'hexagone.

