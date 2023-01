Le nombre d'employés millionnaires travaillant dans les banques et les entreprises d'investissement dans l'Union européenne n'a jamais été aussi élevé, selon le dernier rapport sur les hauts revenus de l'Autorité bancaire européenne.

37 banquiers ont gagné plus d'un million d'euros en 2021

En 2021, 37 banquiers ont engrangé plus d'un million d'euros au Luxembourg. Tel est le constat dressé par le rapport sur les hauts revenus pour 2021 de l'Autorité bancaire européenne (ABE) publié ce jeudi.

L'an dernier, 1.957 personnes travaillant pour des banques et des entreprises d'investissement dans l'Union européenne ont reçu une rémunération supérieure à un million d'euros. Ce qui représente une progression de 41,5% par rapport à 2020, et de 36% par rapport à 2019, qui constituait le dernier record en date.

Comment expliquer ces performances exceptionnelles? Celles-ci sont liées, selon l'ABE, «à la bonne performance globale des institutions, en particulier dans le domaine de la banque d'investissement et du trading et des ventes, à la poursuite des délocalisations de personnel du Royaume-Uni vers l'UE et à une augmentation générale des salaires.»

Au Luxembourg donc, ils sont 37 à avoir reçu en 2021 une rémunération qui dépassait un million d'euros. 34 se situent dans une fourchette de un à deux millions d'euros, un dans la catégorie de deux à trois millions et deux ont gagné entre quatre et cinq millions d'euros sur l'année. La rémunération moyenne annuelle de ces banquiers millionnaires frôle le montant de 1,5 million d'euros. La part variable représente un peu plus de la moitié de ces revenus.

L'Allemagne en tête

Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas au Luxembourg qu'on trouve le plus de banquiers millionnaires au sein de l'UE. À ce petit jeu, c'est l'Allemagne qui s'impose, avec 589 personnes ayant engrangé plus d'un million d'euros. Un d'entre eux a même gagné entre 13 et 14 millions d'euros l'an dernier.

C'est en Allemagne que l’on trouve le plus de banquiers millionnaires (589, dont 7 ayant engrangé entre 6 et 8 millions), puis en France (371), en Italie (351) et en Espagne (221). Le Luxembourg arrive en 11e place du classement, suivi par son voisin belge, qui comptait 21 banquiers millionnaires sur son territoire en 2021.

L'ABE indique que «le ratio moyen pondéré entre la rémunération variable et la rémunération fixe pour tous les hauts revenus a augmenté de 86,4 % en 2020 à 100,6 % en 2021». L'organisme ajoute que «la rémunération variable étant liée à la performance de l'établissement, du secteur d'activité et du personnel, les bons résultats financiers des établissements ont entraîné l'augmentation de certaines primes».

D'autres facteurs, comme «l'allègement des restrictions liées au covid-19 et la poursuite de la relocalisation du personnel vers les activités de l'UE dans le contexte du Brexit» ont aussi permis de soutenir cette tendance, souligne encore l'ABE.

