37.807 entreprises recensées au Luxembourg

Patrick JACQUEMOT Jamais autant de sociétés n'avaient été enregistrées dans le pays. Selon le Statec, leur nombre a progressé de près de 20% ces dix dernières années.

Non, ce ne sont pas les sociétés financières qui sont les plus nombreuses dans le pays. Pas plus que celles de la construction ou celles spécialisées dans l'informatique. Le Statec a fait ses comptes et le secteur dominant au Luxembourg est celui des ''activités spécialisées, scientifiques et techniques'', avec près de 8.900 sociétés référencées selon leur code NACE. L'industrie extractive étant le secteur le plus réduit (9 unités seulement).

Les «entreprises zombies» menacent le Luxembourg Selon les experts, une société sur dix ne serait pas viable et la pandémie sanitaire pourrait bien aggraver la situation. Le ministère de l'Economie se veut néanmoins rassurant, estimant le risque «minime» pour la stabilité des marchés financiers.

C'est là un des enseignements de l'édition 2020 du Répertoire des entreprises luxembourgeoises. Un annuaire complet de toutes les sociétés (hors succursales étrangères implantées au Grand-Duché) qui n'a jamais été aussi volumineux : 37.807 entreprises. Signe que l'élan économique restait de mise avant la crise covid. Ainsi, entre 2019 et 2020, le Statec a-t-il dû compléter son document de 1.484 sociétés de plus.

Feuilleter ce répertoire relève de la découverte d'un inventaire à la Prévert. S'y croisent en effet tout ce qui fait la diversité du tissu artisanal et industriel luxembourgeois. On y croise un producteur de cidre et un fabricant de tapis, un coutelier et quatre poissonniers, cinq éditeurs de jeux électroniques et 2.452 restaurants, cafetiers ou restaurateurs... On y découvre qu'il y a dix fois plus de salons de coiffure que de blanchisseries (482 contre 44), que la vente et la réparation d'automobiles comptent autant d'entreprises que l'industrie (de l'ordre de 800).





