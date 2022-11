La Chambre des métiers a envoyé ses propositions aux différents partis politiques à l’approche des législatives et des communales de 2023. Un seul objectif: renforcer l’attractivité de l’ensemble des métiers et professions de l’artisanat.

30 propositions pour l’avenir de l’artisanat au Luxembourg

La Chambre des métiers a envoyé ses propositions aux différents partis politiques à l’approche des législatives et des communales de 2023. Un seul objectif: renforcer l’attractivité de l’ensemble des métiers et professions de l’artisanat.

En septembre dernier, la Chambre des métiers attirait l'attention du gouvernement sur la charge financière supplémentaire considérable que vont devoir supporter les PME artisanales, au détriment de la rentabilité à l’horizon 2023, «vu les deux tranches indiciaires et l'augmentation du salaire social minimum ainsi que les risques de poussées inflationnistes supplémentaires dues à des facteurs autres que les prix énergétiques».

Comment améliorer le bien-être dans l'artisanat ? Un expert de la Chambre des métiers explique ce qui est important et le rôle que joue une organisation moderne du travail.

Au cœur de ce contexte «polycrise», la préoccupation majeure de le Chambre est la suivante: «trouver rapidement une traduction législative ou réglementaire sous l’égide d’un prochain Gouvernement pour produire des effets positifs en faveur des artisans et de la société luxembourgeoise».

Ainsi, la Chambre des Métiers a formulé 30 propositions politiques réparties sur 7 grandes lignes directrices jugées «prioritaires» à l'adresse de l'ensemble des partis politiques en vue des prochaines élections:

Booster les compétences et l'apprentissage tout au long de la vie; Renforcer l’attractivité de l'Artisanat dans un contexte de profondes mutations; Faire de la transition écologique un facteur de développement économique durable; Faire de l'innovation et de la transition numérique des leviers de compétitivité; Mieux gérer les effets secondaires de la croissance économique (aspects «aménagement du territoire»); Faire évoluer l’organisation du travail face aux défis des PME quant au «monde du travail 4.0»; Construire un Etat moderne, équitable, garant de l’égalité des chances.

Un secteur qui pèse lourd au Grand-Duché

Pour rappel, l'artisanat pèse lourd dans la balance à l'échelle de l’économie nationale, puisque le secteur représente 20% de l'emploi total, et 21% des entreprises.

Comment artisans et entreprises font-ils face à la crise? Les coûts de l'électricité, du gaz et des produits pétroliers ont fortement augmenté au cours des derniers mois - les entreprises luxembourgeoises sont également fortement touchées.

Raison pour laquelle la Chambre des métiers appelle les différents partis politiques «à tenir compte des propositions de l'Artisanat» notamment face aux «défis structurels avec lesquels le secteur se voit confronté sont toutefois considérables: pénurie de main-d'œuvre qualifiée, manque de sites d'implantation, augmentation de la concurrence sur les marchés nationaux, ‘complexification’ du cadre légal et réglementaire, ressources limitées et perturbations des chaînes d’approvisionnements, intégration de nouvelles technologies (e.a. transition écologique et numérique) et prise en compte de la conciliation ‘vie professionnelle – vie familiale’ et des changements dans le monde du travail».

Des difficultés dont la Chambre à conscience, tout autant qu'elle déclare être alerte sur «la dynamique créée par l'innovation, notamment l'éco-innovation et le dossier énergétique, ainsi que les nouvelles technologies», qu'elle estime être «une chance réelle pour l'avenir, qu'il importe de favoriser via un cadre politique proactif». Les annonces électorales à venir devraient venir confirmer ou non du soutien de ses propositions au sein des partis politiques de tout bord.

