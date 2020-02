Après plusieurs mois de négociations compliquées, un plan social a été signé ce mercredi chez l'équipementier automobile basé à Bascharage. Ce nouveau coup dur pour l'industrie luxembourgeoise est la conséquence directe d'une réorganisation de l'entreprise au niveau mondial.

243 salariés sur le carreau chez Delphi Technologies

Le couperet est tombé chez Delphi Technologies, à Bascharage. La signature d'un plan social, ce mercredi entre la direction et les syndicats aboutit au licenciement de 243 salariés sur un total de 514. Cette décision, qui intervient après neuf réunions de négociations, résulte d'une volonté de réorganisation au niveau mondial de l'entreprise spécialisée dans l'équipement automobile.

En particulier, Delphi a décidé de délocaliser quasi complètement ses divisions «Fuel Injection System» et composantes (PTP) vers d’autres sites, notamment celui de Blois, en France. Concrètement, seule la partie E&E (Electronics and Electrification) restera au Grand-Duché. De plus, le groupe annonçait à la fin janvier son rachat pour 1,36 milliard d'euros par BorgWarner, le fabricant mécanique américain.

Il s'agit déjà du cinquième plan social en dix ans au sein de la société basée à Bascharage, le dernier remontant seulement à 2017. Le syndicat OGBL regrette que «ce type de décision brutale» soit prise par «des responsables au niveau global qui ne participent aucunement aux négociations au Luxembourg».

En amont de ce plan social, un plan de maintien dans l'emploi avait été signé à la mi-décembre. Il prévoit une série de départs en préretraite-ajustement, le prêt temporaire de main-d'œuvre, des aides au réemploi, des formations ainsi qu'un plan de départs volontaires. En outre, l'OGBL et les représentants du personnel ont négocié des mesures d’accompagnement sociales et financières en faveur des salariés licenciés. Sont ainsi prévus une indemnité extra-légale forfaitaire, à laquelle s’ajoute une indemnité liée à l’ancienneté et à la situation familiale, ou encore un budget permettant de réaliser un reclassement ou une formation.

Pour rappel, ce plan social intervient quelques mois seulement après l'annonce de la fermeture du centre de recherche et développement de Mahle à Foetz et intervient dans un contexte général de crise de tout le secteur automobile.