Le gouvernement souhaite à nouveau se pencher sur une refonte de cette réforme, a annoncé Pierre Gramegna mercredi, en marge de la présentation du rapport de l'OCDE.

2020, «année cruciale» pour une réforme fiscale

Sophie WIESSLER

Le ministre des Finances, Pierre Gramegna, a annoncé qu'une nouvelle réforme fiscale verrait le jour l'an prochain, en marge de la présentation du rapport de l'OCDE, mercredi, par Angel Gurría, secrétaire général.

Le ministre a ainsi déclaré à nos confrères de RTL et de 100.7 qu'«une réforme de l'impôt, une imposition plus verte et écologique mais aussi d'autres mesures fiscales pour pallier le manque de logements» seraient en chantier à compter de la rentrée 2019.

«2020 devrait être une année cruciale pour la préparer», selon lui, même s'il «est beaucoup trop tôt pour donner davantage de détails».

Pour rappel, la dernière réforme fiscale mise en place par le gouvernement date du 1er janvier 2017 et posait alors six problèmes majeurs, selon les syndicats.

