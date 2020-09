2019, «année réussie» pour les assureurs

Malgré la tornade qui s'est abattue en août sur le sud du pays, l'ACA annonce des bénéfices qui ont doublé en un an. Le Brexit et «l'achèvement de l'internationalisation du marché luxembourgeois» ont donné un coup de boost à tout le secteur.

(JFC, avec Nadia Di Pillo) - C'est l'histoire d'un secteur qui se porte comme un charme sur la Place. Les professionnels luxembourgeois des assurances n'hésitent en effet pas à qualifier 2019 d'«année réussie». Et c'est peu dire. Globalement, les recettes des primes ont bondi de 31,2%, et le total du bilan de toutes les entreprises du secteur a connu une hausse substantielle de 25,4 % (passant ainsi de 241.000 à 302.200 millions d'euros). Par ailleurs, le bénéfice après impôt a carrément doublé par rapport à 2018, passant de 649 à 1.295 millions d'euros. Les 287 compagnies d'assurance établies au Luxembourg employaient plus de 12.000 personnes en 2019.

Le Brexit a contribué à booster le secteur au Grand-Duché, qui a vu venir s'installer en 2019 onze compagnies d'assurance «non-vie» en provenance du Royaume-Uni. De nouvelles enseignes qui n'ont permis de créer qu'une poignée de nouveaux emplois.



La tornade qui a frappé les localités de Pétange et Bascharage le 9 août de l'année dernière n'a pas eu d'impact négatif sur la rentabilité globale de l'assurance «non-vie» au Luxembourg. Une rentabilité qui demeure encore élevée, ce, grâce au secteur automobile. En fait, l'impact de la tornade sur le secteur des assurances s'élève à «plusieurs millions d'euros», relate ce lundi sans plus de précision le Commissariat aux assurances (CAA), qui s'estime «incapable de livrer un chiffre exact».

Claude Wirion, le président - sortant - du CAA déclare que 2019 restera dans l'histoire comme «l'année où l'internationalisation du marché luxembourgeois de l'assurance a été achevée». Après le secteur de la réassurance au milieu des années 1980 et celui de l'assurance-vie au début des années 1990, c'est le secteur de l'assurance «non-vie» qui s'est tourné vers l'étranger en 2019.

«Environ 90% des primes dans ce secteur sont aujourd'hui souscrites à l'international», affirme ainsi Claude Wirion. Ainsi, les assurances «non-vie» souscrites à l'étranger représentent aujourd'hui 22,7 % du revenu total des primes.

Désormais, en matière d'assurances, la Place luxembourgeoise occupe une place de choix: elle se situe en effet au huitième rang en Europe et au 19ème rang mondial en termes de recettes de primes dans le secteur de l'assurance-vie. S'agissant de l'assurance «non-vie», le Grand-Duché est neuvième en Europe et 20ème au monde, soit une progression de 24 places en un an.

Les assurances autorisées à verser des dividendes Contrairement aux recommandations émises par la CSSF pour les banques et aux préconisations de l'autorité européenne du secteur des assurances, le commissariat aux assurances a choisi de permettre aux acteurs présents au Grand-Duché de rémunérer leurs actionnaires.

Compte tenu de la crise du covid-19, l'exercice 2020 s'annonce moins favorable. Alors que l'activité dans l'assurance «non-vie» se maintient, une baisse de 33,78% s'observe du côté de l'assurance-vie au cours du premier semestre de 2020. Néanmoins, les ratios de solvabilité demeurent «à un niveau confortable», selon le CAA, qui précise même qu'«ils ont retrouvé à la fin du premier semestre un niveau proche de celui de la fin 2019».

