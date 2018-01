par Thierry Labro

«We HOST 2 innovate». Le slogan est efficace. Karin Schintgen est bien aux manettes de la House of Start-ups, la HOST comme il faudra appeler cette grande maison des start-ups pour être «fashion».

Les agitateurs d'idée auront à Bonnevoie un écosystème entièrement pensé pour eux afin de leur permettre de développer leurs projets dans des conditions idéales.

En ce début décembre, l'ex-responsable du LuxFuturLab de la BGL-BNP Paribas, est à peine partie à la retraite qu'elle a aussitôt repris du service. De la création de la Société européenne des satellites à la HOST, elle avoue, au côté du directeur de la Chambre de commerce Carlo Thelen, son infatigable envie d'oeuvrer au développement de son pays.

«Un autre Luxembourg va naître! Ca m'intéresse», confie-t-elle. En 2011, ce personnage aussi central que discret avait lancé le premier incubateur en Europe, «malgré le risque réputationnel pour la banque», se souvient-elle.

L'aventure est complètement différente aujourd'hui: après un certain nombre d'initiatives qui sont venues appuyer provisoirement le concept de start-up nation du Premier ministre, comme le Technoport, Luxinnovation, le 1535 ou le lancement de la LHOFT, la Chambre de commerce et la Ville de Luxembourg ont décidé de s'associer dans la création d'un bâtiment «totem» où elles espèrent bien accueillir deux à trois cents start-ups sur les 5.500 mètres carrés qu'elles louent.

Les entrepreneurs féminins très attendus

A l'intérieur, cette nouvelle génération d'entrepreneurs trouvera tout ce dont elle a besoin. Un troisième incubateur de start-ups rejoindra celui de la Ville (le Luxembourg City Incubator ou LCI) et le LHOFT.

Fin décembre, on était tout proche d'un accord, selon M. Thelen, mais pas question d'en parler avant que les contrats soient signés.

A côté de l'incubateur finance-assurance dirigé par Nasir Zubairi, le LCI devrait définir une stratégie alimentée par ses actionnaires, la Chambre de commerce et la Ville. La première va forcément essayer d'avoir des projets liés à l'industrie et aux secteurs des clusters comme la logistique, le commerce et le tourisme.

La seconde voudra améliorer la vie de ses résidants, donc aussi autour du commerce et du tourisme, mais aussi dans leur relation à l'administration.

«Qu'est-ce qui existe déjà? C'est un autre facteur à prendre en compte», ajoute M. Thelen. «Il faut que ces projets viennent en complémentarité. La ville intelligente, la mobilité, l'environnement, l'entrepreneuriat féminin ou à impact social» doivent pouvoir avoir voix au chapitre.

A côté de ces trois marmites pour faire bouillir des idées, un accélérateur, Nyuko, pour que la sauce prenne plus vite. La structure proposera par exemple du «mentoring», autrement dit que des entrepreneurs qui ont réussi viennent apporter leur expérience à leurs cadets.

Un troisième acteur, moins connu, pourrait apporter un éclairage précieux aux petites sociétés luxembourgeoises: le Luxembourg Open Innovation Club est une sorte de cellule de veille de l'innovation, de tout type, et pourra répondre aux besoins spécifiques des projets. C'est précieux avec l'éclosion de dizaines de lieux similaires sur la planète et de milliers d'entrepreneurs qui travaillent sur les mêmes sujets avec les mêmes ambitions.

Une force de frappe financière à favoriser

Dans l'écosystème également, des «partenaires», comme la House of enretrepreneurship et Luxinnovation. Les nouveaux entrepreneurs sont confrontés aux mêmes problématiques que tout patron d'une PME traditionnelle et doit donc trouver les réponses à ses besoins administratifs.

Enfin, comme cela reste le nerf de la guerre, la HOST sera aussi l'occasion d'amener venture capitalists et autres business angels directement dans la structure. Luxembourg Tech Fund, Fonds souverain, Fonds européen d'investissement, Luxembourg Business Angel Networks, venture capitalists comme Mangrove ou de plus petites tailles ou fonds allemands, les synergies doivent encore se développer pour une force de frappe plus efficace. C'est le nerf de la guerre et le Luxembourg ne semble pas vraiment pressé réunir les forces en présence.

Ce n'est pas vraiment un problème: une étude publiée ce week-end par Barkow Consulting montre que les ressources injectées dans les fintech allemandes continuent d'augmenter. Mais à une cadence de +9% d'une année sur l'autre (pour 716 millions d'euros) contre +45% en 2016 et +135% en 2015.

La HOST, accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec un desk opérationnel de 8 heures du matin à 6 heures du soir, offrira aussi un appui marketing international, un accès à la Chambre de commerce et aux réseaux internationaux et autres incubateurs.

Le design, confié à Samuelov, meilleur designer de bureaux en 2017, est évidemment coloré et jeune et prévoit des espaces pour des face-à-face à de grandes réunions. Les moins avancés pourront rester 18 mois pour des projets de un à quatre employés et les plus avancés jusqu'à trois ans avec la possibilité d'avoir des bureaux «privés».

Autre particularité du projet, au côté des entreprises «classiques» comme la BIL, la BCEE, Lalux, la Banque de Luxembourg, Post ou Ceratizit, des organisations territoriales frontalières sont associées, comme la métropole de Nancy, le Sillon lorrain (qui regroupe quatre villes de Lorraine), la Rhénanie-Palatinat et la Sarre, par exemple.

«HOST, the place to make it», l'endroit pour le faire, dit la brochure (encore provisoire) de présentation. Il le faudra.