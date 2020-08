Des coupes sombres parmi les personnels des deux sites luxembourgeois seraient envisagées. Le syndicat OGBL vient de tirer la sonnette d'alarme alors que des négociations devraient débuter le 2 septembre.

201 emplois suspendus au sort de Guardian

(pj avec SC) - Décidément, l'été est compliqué pour les employés de Guardian. En juin, ils apprenaient de leur direction la fusion rapide des unités de productions luxembourgeoises. Les équipes de Dudelange et Bascharage se voyaient réunies, et un four (vétuste) devait alors être fermé. En cette mi-août, c'est l'OGBL qui vient de lancer une nouvelle alerte. Le syndicat craint une diminution de près de moitié pour les salariés luxembourgeois du producteur de verre.

Dans un communiqué, jeudi, l'OGBL indique que le fabricant installé au Grand-Duché depuis 1989 pourrait se séparer de 201 employés sur 453 collaborateurs. Une perspective qui serait atteinte en deux temps : d'abord avec la mise en place d'un plan de protection de l'emploi, puis l'élaboration d'un plan social.



Dès le début d'année, Guardian avait clairement fait une croix sur le site de Dudelange, déclarant qu'il n'y investirait plus. Le four y avait atteint la fin de sa durée de vie et des investissements élevés de 90 à 100 millions d'euros auraient été nécessaires pour continuer à l'exploiter. Trop coûteux dans un contexte économique difficile. Mais l'industriel devra prendre la même décision pour le four de Bascharage, efficace jusqu'en 2022.

Maintenant que l'entreprise envisage des jours plus sombres, des négociations sont envisagées dès le 2 septembre prochain. Mais les suppressions d'emplois paraissent inévitables. Il va de soi que l'OGBL entend que soit préservée la majeure partie des effectifs des deux usines luxembourgeoises. Et de regretter qu'à ce jour, Guardian garde le silence. Une «attitude malheureuse» qui ne contribue pas à un dialogue productif et suggère des négociations difficiles, commente le syndicat.

