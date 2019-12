Alors que la banque canadienne avait annoncé le licenciement de plus de 300 personnes, les négociations entre la direction et les syndicats ont permis de réduire ce chiffre à 201, indiquent mardi les syndicats.

200 salariés de RBC Luxembourg touchés par le plan social

Alors que la banque canadienne avait annoncé le licenciement de plus de 300 personnes, les négociations entre la direction et les syndicats ont permis de réduire ce chiffre à 201, indiquent mardi les syndicats.

(ER) - Un peu moins de deux mois après l'annonce par RBC Investor & Treasury Services d'un plan de licenciement à la suite de restructurations internes, un accord est intervenu en date du 13 décembre, rapportent ce mardi les syndicats.

Alors que l'on pouvait craindre la suppression de plus de 300 postes, dont 226 permanents, les négociations entre, d'une part, RBC et, d'autre part le LCGB, l'OGBL et l'Aleba, ont permis de sauvegarder une centaine d'emplois. Finalement, un «maximum de 201 salariés» seront touchés par le plan social selon le communiqué des syndicats du secteur financier.

RBC licencie 305 de ses salariés au Luxembourg RBC Investor & Treasury Services s'apprête à réduire de 18% ses effectifs au Grand-Duché dans le cadre d'un plan de licenciement. La Banque Royale du Canada, dont la filiale est basée à Belval, venait pourtant d'enregistrer un résultat record de 5,7 milliards d'euros.

Ces derniers ont précisé qu'ils ont pu «obtenir des mesures d'accompagnement» comme la mise à disposition de temps libre pour la recherche d'un emploi ou le suivi d'une formation, en faveur des salariés concernés par ce plan.

De son côté, la direction s'est engagée à «informer le plus vite possible tous les salariés touchés par cette mesure» rapportent également le LCGB, l'OGBL et l'Aleba.

Enfin, les syndicats se félicitent d'avoir pu obtenir «des indemnités financières extralégales et sociales» en faveur des personnes qui perdront leur emploi. Sans surprise, aucun détail n'a été divulgué concernant ces dédommagements.