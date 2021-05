2,4 millions de touristes attendus cet été

Le ministère du Tourisme a présenté ce jeudi sa nouvelle campagne «Lëtzebuerg, dat ass Vakanz» visant à promouvoir le Grand-Duché. Sept projets devraient animer la période estivale, pour un coût total de 336.500 euros.

Marie DEDEBAN Le ministère du Tourisme a présenté ce jeudi sa nouvelle campagne «Lëtzebuerg, dat ass Vakanz» visant à promouvoir le Grand-Duché. Sept projets devraient animer la période estivale, pour un coût total de 336.500 euros.

Après une année 2020 en berne, le ministère du Tourisme compte mettre les bouchées double pour promouvoir la destination Luxembourg. Ainsi, la nouvelle édition de «Lëtzebuerg, dat ass Vakanz» s'articulera autour de sept projets, destinés à valoriser le Grand-Duché, tant au niveau de son patrimoine, des activités qui y sont proposées ou de son offre d'hébergement.

Lors de la présentation de cette campagne estivale, Lex Delles (DP) a notamment mis l'accent sur le tourisme vert et particulièrement le vélo. Le ministre de tutelle a ainsi annoncé que le transport de bagages pour les randonneurs et les cyclistes dispensé via la plateforme Movewecarry.lu, serait «entièrement gratuit». Une initiative qui devrait notamment profiter au Vëlosummer, dont le nombre de circuits et de kilomètres a été multiplié par deux pour cette édition 2021. «Nous analyserons également le système Rent a bike, pour l'améliorer et créer de nouvelles synergies», a souligné le ministre.

Une offre touristique cycliste «variée et complète» qui doit permettre de «mettre en valeur le tourisme actif, culturel et gastronomique», selon le ministre. Et ce non seulement auprès des touristes européens, mais surtout auprès des résidents et des frontaliers: en 2020, 43.000 résidents ont passé leurs vacances au Luxembourg selon le Statec.

Pour continuer de les attirer chez eux, le ministère prévoit de lancer «Guide for onde day». Les résidents et frontaliers pourront ainsi jouer les guides auprès des touristes étrangers, européens ou locaux. «Le but est de faire découvrir le pays à travers la visite de lieux insolites, en racontant des histoires personnelles», note Lex Delles. Un jeu baptisé LetzBingo devrait également séduire petits et grands résidents à travers des défis à réaliser tout au long de l'été.

Quant aux touristes vivant hors de l'Union européenne, le ministère du Tourisme compte les inciter à venir au Grand-Duché, dès que la condition sanitaire le permettra, via «Luxembourg Sky Swing». Une sorte de balançoire proposant un voyage virtuel au sein du pays. En tout, l'opération devrait représenter un coût de 336.500 euros.

Un investissement justifié selon le ministère par les dernières estimations du Luxembourg for Tourism: 2,4 millions de personnes venues d'Allemagne, de France et des Pays-Bas entendent partir en vacances au Grand-Duché. De quoi rassurer le secteur, et plus particulièrement les hôteliers et directeurs de camping. En 2020, le nombre de nuitées passées en structures touristiques au Luxembourg avait chuté de 45%.

