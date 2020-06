Pour mettre en place son plan de relance, le gouvernement entend alimenter des fonds européens d'entraide, destinés aussi bien aux entreprises qu'aux salariés. Au total, deux instruments seront alimentés et ne devraient avoir «a priori» aucune conséquence sur la dette publique.

150 millions d'euros de garantie contre la crise

Jean-François COLIN Pour mettre en place son plan de relance, le gouvernement entend alimenter des fonds européens d'entraide, destinés aussi bien aux entreprises qu'aux salariés. Au total, deux instruments seront alimentés et ne devraient avoir «a priori» aucune conséquence sur la dette publique.

C'est sur une somme rondelette et son incidence potentielle sur le budget de l'État que les membres de la commission des Finances et du Budget se sont penchés ce mercredi. Afin d'atténuer les conséquences socio-économiques de la crise sanitaire du covid-19, l'État luxembourgeois prévoit en effet d'accorder des garanties à hauteur de 150 millions d'euros à destination des mécanismes d'aide européens.

Déposé fin mai, le projet de loi n°7595 prévoit une double contribution. Une première, à hauteur de 77 millions, doit permettre le financement du programme «SURE» mis sur pied par la Commission européenne et voué à «protéger les travailleurs et les emplois touchés par la pandémie de coronavirus». La seconde contribution, représentant une enveloppe de 33 millions, alimentera le fonds de garantie paneuropéen de la BEI destiné aux entreprises et notamment aux PME. Reste donc une marge de 40 millions d'euros que le gouvernement désire s'accorder.

Forts de ces données, les députés se sont intéressés aux éventuelles répercussions de ces garanties sur le budget de l'État. Doté à hauteur maximale de 100 milliards d'euros, dont un quart en provenance des Etats membres, l'instrument «SURE» est censé fournir des prêts à des États souverains. La probabilité d'un appel aux garanties octroyées est donc jugée «faible» par le ministère des Finances.

Ce qui ne devrait pas être le cas du fonds de garantie de la BEI, puisque les entités bénéficiaires ne seront autres que des entreprises européennes, directement impactées par les conséquences de l'arrêt partiel ou total de leur activité. Si le risque d'utilisation des garanties accordées par le Luxembourg est considéré comme «plus élevé» par le ministère de la rue de la Congrégation, les éventuelles dépenses de tout ou partie des 33 millions d'euros accordés, «les dépenses seront répercutées sur le solde budgétaire», indique le site de la Chambre.

Les 150 millions d'euros proposés par le Grand-Duché dans le cadre de ces mécanismes de soutien à l'économie européenne, parallèles au plan de relance de 750 milliards d'euros proposé par la Commission, n’auront a priori pas de répercussions directes sur la dette publique, assure le ministère des Finances.

