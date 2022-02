Le Comité de conjoncture a accordé à 831 entreprises de bénéficier des dispositions particulières décidées à l'entame de la crise sanitaire. Le nombre de demandes est en baisse par rapport à janvier.

Économie 2 min.

Economie

12.119 salariés mis en chômage partiel pour mars

L'accalmie semble se confirmer sur le front de l'épidémie. Mais la déferlante du variant Omicron a toujours des répercussions sur l'économie luxembourgeoise. Certains secteurs continuent de ressentir assez lourdement les effets de la crise sanitaire.

Le Comité de conjoncture a statué favorablement cette semaine sur 831 demandes de chômage partiel. Parmi celles-ci, 769 relèvent de source structurelle simplifiée covid-19, 54 sont issues du secteur manufacturier, 7 sont considérées comme cas de force majeure, car ces entreprises sont toujours en état de sinistre suite aux inondations des 14 et 15 juillet 2021 et enfin, une demande relève du lien de dépendance économique.

Le nombre de demandes d'aide introduites est en baisse de 294 unités par rapport au mois de janvier. 1.098 entreprises ont sollicité le gouvernement pour bénéficier du chômage partiel pour leurs employés, contre 1.392 en janvier dernier. La mesure pour le mois de février concerne 12.119 salariés, contre 13.628 salariés le mois dernier.

Les aides prolongées jusqu'en juin

En outre, le Comité de conjoncture a également analysé plus en détail la situation économique, financière et sociale de 9 entreprises désirant prolonger leur plan de maintien dans l’emploi individuel, ainsi que de 9 secteurs qui, par le biais des fédérations, ont également soumis une demande de prolongation de leur plan de maintien dans l’emploi sectoriel, pour leurs membres respectifs. Au total, 15 prolongations sur 18 ont été accordées et sont en vigueur jusqu’au 30 juin 2022.

Pour rappel, lors du Comité de conjoncture du mois dernier, le gouvernement a décidé de prolonger les aides mises en place pour les entreprises au début de la crise sanitaire jusqu'en juin. L'arrêt sera cependant progressif et des adaptations sectorielles sont prévues.

Malgré la crise, les perspectives d'emploi restent bonnes au Luxembourg. Le taux de chômage n'a par ailleurs jamais pointé aussi bas depuis 2009. En janvier, il s'établissait à 4,9%. La dégringolade du taux de chômage, après une hausse spectaculaire enregistrée au tout début de la pandémie, concerne toutes les catégories de demandeurs d'emploi.

