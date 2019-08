11,5 milliards d'euros pour les frontaliers en 2018

«Le frontalier-type n'est pas celui qu'on croit»

Les frontaliers sont toujours de plus en plus nombreux au Luxembourg: en janvier 2018, ils étaient 187.800 à passer la frontière, et parmi eux plus de la moitié résident principalement en Lorraine. Depuis quand le Luxembourg est-il l'eldorado des frontaliers français? D'où viennent-ils? Où travaillent-ils?