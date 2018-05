Le pavillon luxembourgeois a changé d'emplacement à la Biennale d'architecture de Venise et a doublé de surface au passage.

Xavier Bettel à Venise: "Déjà 3.200 visiteurs sur le pavillon du Luxembourg"

Le Premier ministre et ministre de la Culture, Xavier Bettel, s’est rendu ce samedi à Venise pour visiter le nouveau pavillon du Luxembourg à la 16e Biennale d'architecture de Venise.

Xavier Bettel entouré de Paolo Baratta (président de la Biennale de Venise) et Andrea Rumpf (LUCA)

La réception officielle a eu lieu en présence du ministre des Finances, Pierre Gramegna, du président de la Biennale di Venezia, Paolo Baratta et de nombreux invités.

Le pavillon luxembourgeois se situe au 1er étage des Sale d’Armi, sur le site de l’Arsenale. Il s’agit d’un ancien site de production de la Sérénissime qui est entre temps devenu une des deux enceintes principales de la manifestation.

L’Arsenale regroupe une partie de l’exposition officielle et les pavillons de plusieurs autres pays.

La surface du nouveau pavillon est de 240 m2 soit presque le double de la Ca’ del Duca qui accueillait le pavillon luxembourgeois pendant près de deux décennies.

"Il me tenait à cœur de mettre à disposition une nouvelle vitrine culturelle dans le cadre des Biennales de Venise. Il s’agit de rendez-vous importants, que ce soit dans le domaine de l’architecture ou de l’art contemporain."

"Les chiffres parlent d’eux-mêmes: lors des deux dernières Biennales d’architecture nous avons accueilli quelque 6.000 visiteurs à la Ca’ del Duca. Cette année, le pavillon du Luxembourg a déjà compté 3.200 visiteurs rien que pendant les 2 journées de préouverture."



"Je me réjouis de ce premier succès et je suis persuadé que les nouveaux lieux vont attirer beaucoup plus de visiteurs dans les mois à venir".

La première exposition dans les nouveaux locaux est intitulée "The Architecture of the Common Ground" et thématise l’importance de la propriété du sol dans l’architecture et l’urbanisme. La Biennale d’architecture a été ouverte au public le 26 mai et elle dure jusqu’au 25 novembre 2018.

Dans les années à venir, trois grandes institutions culturelles luxembourgeoises continueront d’assurer à tour de rôle la participation du Grand-Duché aux Biennales de Venise: