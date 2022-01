"West Side Story" salué par les Golden Globes

Avec "The Power of the dog", le remake de la fameuse comédie musicale signé par Steven Spielberg a raflé une bonne partie des récompenses remises à Los Angeles.

(AFP) - Pas de tapis rouge, pas de retransmission télévisée, la cérémonie 2022 des Golden Globes a pris un visage inédit dans la nuit de dimanche à lundi. Le covid modifiant l'habituelle cérémonie glamour. Le sombre western de Jane Campion, The Power of the Dog, devient le deuxième film réalisé par une femme à remporter le Golden Globe du meilleur film dramatique. Il a également remporté les prix du meilleur réalisateur, et du meilleur acteur dans un second rôle pour Kodi Smit-McPhee.

Le remake de Steven Spielberg West Side Story a été récompensé par le Golden Globe de la meilleure comédie ou comédie musicale, avec pour Rachel Zegler le prix de la meilleure actrice dans une comédie, et pour Ariana DeBose celui de la meilleure actrice dans un second rôle. Les jeunes actrices de West Side Story ont réagi à leur victoire sur Twitter, Rachel Zegler notant qu'elle recevait son Globe exactement trois ans après avoir été choisie par Steven Spielberg parmi 30.000 candidats. La Vie est très étrange, a-t-elle écrit.



Will Smith et Nicole Kidman ont reçu les Globes de meilleurs acteur et actrice dans un film dramatique pour leurs rôles dans La Méthode Williams et Being the Ricardos. Mais aucun des lauréats n'était présent à la cérémonie, qui s'est tenue à huis clos. Habituellement courus par tout le gratin de l'industrie du divertissement, les Golden Globes, qui ouvrent la saison des prix cinématographiques, ont été cette année désertés par les stars hollywoodiennes, qui critiquent leur manque de diversité et de transparence.



Considéré comme l'un des grands favoris, Belfast, inspiré par l'enfance nord-irlandaise de Kenneth Branagh, repart avec seulement le prix du meilleur scénario. Andrew Garfield remporte le Globe du meilleur acteur dans une comédie musicale pour son rôle dans Tick, tick,... Boom!.

Succession, drame familial autour d'un magnat de la presse vieillissant, produit par HBO, remporte le prix de la meilleure série dramatique.