Cette année, la 136ème édition du carnaval de Nice a fait la part belle aux rois et reines de la mode. Le défilé fashion n'a pas manqué d'épingler aussi quelques figures politiques.

Vraiment "so Nice" ce carnaval

Endeuillée par les attentats du 14 juillet 2016, Nice n'a jamais voulu cesser de célébrer son traditionnel défilé. Et l'édition 2020 a encore permis à la capitale des Alpes-Maritimes de donner le sourire à plusieurs dizaines de milliers de spectateurs venus célébrer les "rois et reines de la mode" à l'occasion de cette parade géante. Comme le veut la coutume, cette 136ème édition a débuté place Masséna par la bataille de fleurs avant que chars et carnavaliers n'envahissent les rues de la ville phare de la Côte d'Azur.

9 Le designer Karl Lagerfeld a pu parader accompagné de Coco Chanel en personne. Photo : AFP

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Le designer Karl Lagerfeld a pu parader accompagné de Coco Chanel en personne. Photo : AFP El Diablo n'a pas manqué de malice pour s'incruster au milieu des anges de la mode. Photo : AFP Non, Emmanuel Macron n'est pas un Guignol. Même si ces marionnettes géantes pouvaient le laisser à penser. Photo : AFP Alors, plutôt bon look le roi et la reine du Carnaval 2020, non? Photo : AFP Le président français et son épouse n'ont pas manqué d'être moqués, comme c'est de coutume. Photo : AFP Sonia Rykiel et Jean-Paul Gaultier étaient également parmi les grands créateurs représentés pour ce défilé dans les rues bondées de Nice. Photo : AFP Grande roue, grande figurine : vrai géant cet événement. Photo : AFP Elizabeth II dans un magnifique ensemble rose n'a pas raté son apparition. Photo : AFP Non, vous ne rêvez pas : c'est bien Stéphane Bern qui ouvre la voie au couple Macron... Photo : AFP

S'il faudra attendre ce 23 février avant d'assister à la 41ème cavalcade de Diekirch et tous les défilés qui suivront au Luxembourg, les amateurs de masques, costumes et confettis en ont pris plein les yeux à Nice. Même la "papesse de la mode", Anna Wintour était du défilé (en tout cas sa statue) pour saluer la foule.

Mais après cette grande parade, Nice va encore vibrer jusqu'au 29 février aux sons et couleurs du carnaval. Différentes parades, petites ou géantes, figurant encore au programme des jours à venir.