Differdange veut impliquer une grande partie de la population dans ses événements liés à l'année culturelle, qui démarrent ce jeudi 22 septembre.

30 projets, 80 événements

Voici les nombreux projets de Differdange pour Esch2022

Raymond SCHMIT Differdange veut impliquer une grande partie de la population dans ses événements liés à l'année culturelle, qui démarrent ce jeudi 22 septembre.

Les ambitions sont grandes. Après une longue planification, elles doivent maintenant être réalisées. Differdange, la troisième plus grande commune du pays, est au centre de l'année européenne de la culture 2022 à Esch-sur-Alzette et dans la région du Sud du 22 septembre au 21 octobre. Les responsables souhaitent que la majorité de la population soit impliquée.

Et les intéressés ont l'embarras du choix, car 30 projets et 80 manifestations sont proposés durant les prochaines semaines dans la commune qui, selon les déclarations de l'échevin responsable Tom Ulveling (CSV), a une grande tradition dans le domaine de la culture. Tout cela n'est pas gratuit. Le conseil communal a accordé 1,8 million d'euros pour les différents événements organisés dans le cadre d'Esch2022, comme l'a expliqué l'échevin lors de la présentation du programme. Les investissements doivent être rentables et attirer le plus de monde possible à Differdange, c'est le souhait de la bourgmestre Christiane Brassel-Rausch (Déi Gréng).

De nombreux aspects

La directrice générale d'Esch 2022, Nancy Braun, a également souligné qu'il était particulièrement important que le plus grand nombre possible d'aspects de la culture soient pris en compte. Elle a parlé d'une pensée innovante à Differdange et d'un «engagement formidable au cours des derniers mois et des dernières années».

A Differdange, on veut également mettre l'accent sur le caractère participatif. Selon les idées des responsables, le plus grand nombre possible de citoyens et d'associations doivent être impliqués. C'est le cas par exemple du projet «Diffmix». Dans le cadre de celui-ci, les habitants ont eu la possibilité d'exprimer leurs souhaits afin de modifier positivement différents endroits de la commune. Concrètement, cela a été fait dans le parc de la Chiers, sur le Thillenberg, au Lavoir, sur la place des Alliés et sur le parking Jéhan Steichen.

Differdange veut impliquer les citoyens et les associations. En conséquence, les habitants ont eu la possibilité d'exprimer leurs souhaits afin de modifier positivement différents endroits. Concrètement, cela a été fait au Parc de la Chiers, au Thillenberg, au Lavoir, à la Place des Alliés et au parking Jéhan-Steichen.

Un autre pilier a également été créé dans le cadre de l'année culturelle. Le «Lommelshaff», dont la commune a fait l'acquisition, sera transformé par étapes afin d'aider la culture à prendre un nouvel essor. Dans la cour de l'ancienne propriété, un pavillon a été monté en mars, dans lequel un opéra a déjà été présenté en juin en partenariat avec la ville de Kaunas. Une production théâtrale sur le thème de l'agriculture y est désormais prévue. Le public sera également impliqué dans la pièce. La première aura lieu le 27 septembre. L'ancienne ferme sera aussi utilisée pour des ateliers, notamment sur le thème de l'alimentation et de l'horticulture.

Le festival international de théâtre de marionnettes ne s'adresse pas seulement aux enfants, mais aussi aux adultes. Le village pittoresque de Lasauvage offre un cadre approprié.

Le thème de l'éphémère est abordé dans le projet «Panta Rhei» avec les artistes Carlos Nogueira, Holly Hendry, Daniel Magrané Steegmann et Hugo Caneilhos au parc de la Chiers. Le film «L'arrivée de la Jeunesse», la première œuvre de Fabio Bottani et Marcello Merletto, allie documentaire et fiction et aborde le thème de la migration de 1900 à nos jours. La projection aura lieu le 28 septembre. «Our archive, our story» est le titre d'une exposition du CNA qui met en avant les villes du sud du Luxembourg.

Football et danse

«E Fuedem duerch den roude Buedem(un fil à travers le sol rouge)» est le nom d'un projet du collectif Masquénada. Il y est notamment question de la femme sauvage de Lasauvage. «Um Ball» est quant à lui le titre d'un film documentaire. Il traite de la création de la première équipe féminine de football dans les années 1970 à Differdange. «Spieglein, Spieglein(miroir miroir)» est le nom d'une exposition itinérante de la photographe Jessica Theis. Elle est à voir jusqu'au 21 novembre à Differdange.

Dans le cadre des «Differdancedays», tout tourne autour de la danse. Cette série d'événements s'adresse aux bénévoles et aux associations afin de leur faire découvrir la danse. Les participants pourront également se déhancher lors du grand bal de clôture qui aura lieu le 22 octobre dans l'ancien hôtel de ville.

Pour que le plus grand nombre possible de personnes participent à l'offre culturelle, la ville de Differdange a mis de sa poche. Chaque habitant a droit à un billet d'entrée gratuit pour une manifestation de son choix.

Cet article est paru une première fois sur wort.lu/de.

