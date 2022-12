Mercredi soir, un prix national de la musique et cinq autres prix dans différentes catégories ont été décernés à la Rockhal.

Luxemburger Musikszene

Voici les gagnants des «Lëtzebuerger Musekspräisser»

(C./nos) - Le mercredi 21 décembre, en présence de la ministre de la Culture Sam Tanson (Déi Gréng), les «Lëtzebuerger Musekspräisser» ont été décernés pour la première fois à la Rockhal à Esch/Belval. Le prix national de la musique, tout comme le prix du théâtre et le prix des arts, fait partie du «Kulturentwécklungsplang 2018-2028».

Avec Robbie Williams, l'été s’annonce chaud à Luxembourg L'Atelier frappe un grand coup en attirant Robbie Williams le 11 juillet 2023 sur le site de Luxexpo, dans le cadre de quatre concerts "Open air" de haut vol.

La remise des prix a été animée par Sascha Ley et Mike Tock, avec des intermèdes musicaux de Francis of Delirium, Sven Hoscheidt (United Instruments of Lucilin) et le Gilles Grethen Quartett.

Les lauréats de cette année

Le «Prix national de la musique» a été remis par Sam Tanson elle-même et a été décerné au musicien, compositeur et chef d'orchestre Pierre Cao. Dans la catégorie «Op der Bün», le jeune musicien MAZ s'est imposé face à Francis of Delirium, Reis Demuth Wiltgen, Artemandoline et Tuys. Ce prix a été remis par Carl Adalsteinsson, le directeur du CAPE.

Le prix «Hannert der Bün» a été décerné à la manager musicale Stéphanie Baustert et a été remis par Luka Heindrichs, propriétaire du Gudde Wëllen et membre fondateur de l'Alliance Musicale.

Dans la catégorie «Fräizäitmusek», c'est le big band OPUS78 qui a été récompensé. Le prix a été remis par la journaliste radio Marie Schockmel. Et dans la catégorie «Nowuesstalent», c'est le violoncelliste Benjamin Kruithof qui est sorti vainqueur. Stefan Gehmacher, le directeur de la Philharmonie, lui a remis le prix.

Dans le domaine de la «Musekvermëttlung», c'est BEAST qui a été récompensé. Le directeur du Rocklab, Sam Reinard, a remis le prix à la société de production.

Les catégories, les prix et le jury

Les «Lëtzebuerger Musekspräisser» ont été annoncés le 19 septembre 2022 et décernés dans six catégories différentes. Le «National Musekspräis» est dédié à un artiste du secteur afin de récompenser sa carrière, son œuvre et son engagement pour la musique luxembourgeoise. Celui-ci est doté de 10.000 euros.

La ministre de la Culture Sam Tanson lors de la remise des prix des "Luxembourg Music Awards" Photo: FOQUS

Dans les cinq autres catégories, les prix se rapportent à une production exceptionnelle des trois dernières années. Peuvent participer les acteurs ou personnalités actifs dans le secteur musical au Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise, résidant au Luxembourg ou ayant un fort ancrage culturel dans le pays.

Ces catégories sont dotées de 3.500 euros («Op der Bün» et «Hannert der Bün»), 3.000 euros («Musekvermëttlung») et 2.500 euros («Fräizäitmusek» et «Nowuesstalent»).

Le jury était composé de différents connaisseurs professionnels de la musique. Parmi ses membres figuraient Jamie Reinert, Tiffany Saska, Thierry Hick, André Neves et Cathy Krier.

