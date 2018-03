La mystérieuse visite du fondateur des Rolling Stones aux Masters musicians de Jajouka. Une grande page de rock, autour de son idole la plus flamboyante.

Culture 6 min.

Vie et mort d'un Rolling Stone

Gaston Carre Alors que l'on célèbre le 50e anniversaire de Mai 68, nous vous proposons le récit d'un épisode quasi mythique de cette époque: la rencontre entre Brian Jones et une confrérie de musiciens sacrés.

Le 3 juillet 1969 disparaissait Brian Jones, le fondateur des Rolling Stones. La légende du rock a consigné le parcours de sa plus flamboyante icône, des premiers pas aux côtés de Mick Jagger à sa fin tragique dans une piscine du Sussex. On connaît moins cependant l'un des derniers épisodes de la vie de Jones, quand il se rendit au Maroc pour enregistrer les flûtes sacrées des «Master musicians of Jajouka», une dynastie de musiciens qui seraient des descendants de la secte des Haschichins.

Nous avons retrouvé les traces du Rolling Stone à Jajouka, un énigmatique village au sud de Tanger, bled de moins de mille habitants où pourtant se croisent la modernité et la mythologie, la musique et la littérature: dans les pas de Brian Jones on croise William Burroughs et Paul Bowles, Andy Warhol, John Lennon et... Catherine Deneuve.

Brian Jones fut un musicien inspiré mais un personnage tourmenté. Ses excès seront tels que les Stones voudront s'en séparer. C'est suite à leur rupture qu'il se rend à Jajouka pour y enregistrer une confrérie de musiciens sacrés. Photo: Getty Images

«Master musicians», danse et transe



Fin août 1966, Brian Jones se rend à Tanger. Il y rencontre Brion Gysin. Ecrivain et peintre, tombé sous le charme du Maroc qu'il a parcouru avec Paul Bowles, l'auteur du roman «Un thé au Sahara». Il décide de s'installer à Tanger, où il côtoie William Burroughs, avec qui il entame une collaboration artistique et littéraire. Gysin parle à Jones de sa rencontre avec des musiciens de légende, dynastie de joueurs de flûte qui des siècles durant ont servi les cours des rois et sultans, les «Master musicians of Jajouka»...

Les Maîtres musiciens furent autrefois au service de la Cour, où ils charmèrent rois, princes et sultans par un répertoire puisé dans le legs musical de la Perse antique. Déchus de leurs privilèges par les colonisateurs, les musiciens de Jajouka retournèrent à leurs terres au sud de Tanger pour animer naissances et mariages. On dit toutefois qu'Allah ne ferme jamais une porte sans en ouvrir une autre: alors que la musique des Maîtres était tombée dans l'oubli après leur bannissement des cours royales, les modernes visiteurs européens et américains lui insufflent, fin des années 1960, une vie nouvelle. Parmi ces visiteurs il y eut un admirateur plus fervent que les autres: Brian Jones, attiré par la dimension mystique de cette musique, vecteur de transe et de communion avec l'au-delà.



En route pour Jajouka



Que reste-t-il de Jones à Jajouka? Pour le savoir, il faut se rendre à Tanger, puis entreprendre un difficile périple vers le village, à une centaine de kilomètres au sud de la grande ville. Et si la «baraka» vous accompagne jusque-là on finira par s'y renseigner auprès de deux gamins, qui jouent du pipeau en surveillant leurs chèvres. Les garçons indiquent un grand portique rouge. On frappe, le portail s'entrouvre et un homme paraît: c'est Bachir Attar, le maître actuel des Master Musicians, Attar en sa demeure, où Brian Jones a passé l'une de ses dernières nuits!



Vue sur Jajouka, un petit hameau au sud de Tanger. C'est là que Brian Jones a découvert une musique et une mystique qui auront éclairé sa toute dernière saison. Photo: Gaston Carré

Les murs sont tapissés de photographies. Attar avec Steve Tyler le chanteur d'Aerosmith, avec Mick Jagger à l'époque de l'enregistrement de «Continental drift», avec Talvin Singh, avec Bill Laswell et avec Paul Bowles alité, sans doute dans les derniers jours de l'écrivain. Plus surprenante: une photo signée par Catherine Deneuve -­ «Oui, elle était là, elle a dansé comme une folle dans la cour». Au faîte de cette galerie, une photo de Brian Jones, chevelure blonde sur fond grenadine, Jones en extase christique mais estompé dans une sorte de sfumato, comme si le Stone s'exilait du cadre et prenait congé du monde.



De grands cheveux jaunes



«Il n'est resté qu'une seule nuit, je me souviens de lui comme dans un rêve. Une nuit seulement, puis il est reparti avec notre musique. Personne ici ne connaissait Brian Jones, personne n'avait jamais entendu parler des Rolling Stones. Nous vivions dans un autre monde. Puis il est venu, c'est un de mes frères qui me l'avait signalé – 'Viens Vite! Il y a quelqu'un qui vient là au village, avec de grands cheveux tout jaunes!' – et il a enregistré. On avait demandé l'avis des Anciens, ils ont hésité. Certains disaient qu'on ouvrait nos portes à un voleur, et qu'on exposait ce voleur aux plus grands périls, car quiconque emporterait la musique de Dieu serait condamné à un châtiment divin. Les sages ont finalement décidé qu'on pouvait laisser faire les étrangers et leur machine pour prendre la musique. Quelques mois plus tard on a entendu parler à la radio de la mort de Brian Jones; on n'arrivait pas à croire vraiment que c'était l'homme qui avait été chez nous, à Jajouka, l'été avant.



Dans sa demeure à Jajouka, une photographie montrant Bachir Attar, le chef des Master Musicians (à dr.) avec le chanteur d'Aerosmith Steven Tyler. Après que Brian Jones eut découvert les Master Musicians, plusieurs artistes européens et américains ont été fascinés à leur tour par la légende deJajouka. Photo: Gaston Carré

Marianne Faithfull, la féroce

-­ Votre famille a-t-elle apprécié l'enregistrement des 'Pipes of Pan'?

-­ Mais oui, bien sûr. Il a fallu un peu de temps pour le découvrir, nous ne savions pas ici ce qui serait fait de cet enregistrement. Brian lui-même ne l'a pas entendu, les Stones l'ont publié après sa mort et ici on ne savait pas. Puis les Attar ont entendu et apprécié: c'était un hommage à notre musique, son premier enregistrement, un mémorial!

Thérapeutique et mystique, la musique de Jajouka est d'essence «divine» selon Bachir. Et c'est ainsi qu'elle bonifie tout ce qu'elle touche et tout ce qui s'y mêle, âmes en quête d'élévation, esprits en quête de guérison ou musiques étrangères explorant des accents nouveaux.

Brian Jones avec sa compagne en 1966, la sulfureuse Anita Pallenberg. Photo: Getty Images

«Notre musique est un don de Dieu, un don sacré, et c'est pour ça qu'il faut la préserver. C'est une musique magique, qui a le pouvoir de pacifier le monde en jetant des ponts entre les peuples.»



Bachir se souvient de l'apparition d'un «ange blond» aux yeux emplis de sable -­ c'était la première fois qu'on voyait un homme aux cheveux longs -­ et d'une femme qui lui ressemblait «comme un frère jumeau», sa compagne Suki que Marianne Faithfull, féroce, qualifiera de «nice poor little thing».

Le retour des démons



Devant Brian Jones les musiciens se mettent à jouer au crépuscule et continueront jusqu'au petit matin. Il est venu avec un ingénieur du son, qui enregistre plusieurs bandes avec son magnétophone Uher, cinq heures de musique environ. Brian est heureux, et l'ingénieur soulignera qu'il fut le plus charmant des visiteurs... pour ajouter que dès son retour à Tanger Jones fut saisi par ses démons habituels, alcool, drogues, violence. A l'hôtel Minzah, au milieu de la nuit, il se rend sur son balcon, se met à hurler, insulte les passants puis s'évanouit.



Quelques mois plus tard, le 3 juillet 1969, Brian Jones est trouvé mort dans la piscine de sa propriété en Grande-Bretagne.

Un enregistrement paraîtra trois années plus tard, «Brian Jones presents the Pipes of Pan at Joujouka».

L'histoire de Brian Jones à Jajouka est rapportée dans le livre «Un Rolling Stone dans le Rif » par Gaston Carré aux éditions Erick Bonnier, 238 pages, ISBN 2367601259.





https://www.erickbonnier-editions.com/