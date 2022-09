L'actrice luxembourgeoise évoque son rôle de Sissi et des défis plus généraux qu'elle a rencontrés lors de sa carrière.

Culture 10 min.

Interview

Vicky Krieps parle de «Corsage» et de contraintes sociales

Nora SCHLOESSER L'actrice luxembourgeoise évoque son rôle de Sissi et des défis plus généraux qu'elle a rencontrés lors de sa carrière.

Le 7 septembre, le drame historique «Corsage» de Marie Kreutzer - une coproduction de Samsa Film - sortira dans les salles de cinéma locales. A l'occasion de ce long-métrage, Vicky Krieps s'est glissée dans le rôle de l'impératrice Elisabeth. Le Luxemburger Wort s'est entretenu avec la réalisatrice et avec l'actrice luxembourgeoise, qui a été récompensée à plusieurs reprises pour son interprétation de l'impératrice Sissi.

Vicky Krieps, les femmes sont-elles encore aujourd'hui enfermées dans un corset, c'est-à-dire dans certains rôles?

«Je dirais que le plus gros problème est que les femmes et les hommes s'enferment dans des corsets ou des rôles. J'ai un peu le sentiment que nous n'avons plus besoin de l'extérieur, c'est-à-dire de notre environnement, pour créer cette pression. Au contraire, nous le faisons tous nous-mêmes. Soit par les médias sociaux, soit simplement par la manière dont nous nous observons tout le temps de l'extérieur.

La Croisette célèbre Vicky Krieps avec un prix Vicky Krieps reçoit le prix de la meilleure actrice pour son rôle de «Sissi» dans le film «Corsage», présenté dans la sélection «Un certain regard» au Festival de Cannes.

Ce n'est pas ce que l'on faisait avant. Avant, on n'avait pas constamment une image de soi à disposition. Nous ne nous voyons pas seulement dans le miroir, mais aussi sur notre téléphone portable. Et je dirais que cela crée une pression incroyable quant à qui nous sommes, à quoi nous devons ressembler et comment nous devons nous comporter.

La figure de l'impératrice Elisabeth, moderne et vive, pourrait-elle servir de modèle aux jeunes filles et aux femmes d'aujourd'hui?

«De modèle ou d'avertissement peut-être, plutôt. Je veux dire qu'elle souffre beaucoup de la pression de la société. Elle est anorexique - c'est quelque chose de très grave, on peut en mourir. Dieu merci, je n'ai pas vécu cela moi-même, même si j'en ai été témoin dans mon entourage.

Cette année, Vicky Krieps a reçu des prix au Festival de Cannes et au Festival du film de Sarajevo. Photo: Chris Karaba

Donc je ne dirais pas qu'elle est un exemple de bonne gestion, mais ce que le film montre, c'est comment on s'accroche, comment on ne baisse pas les bras et comment on continue malgré tout. Même si l'on est placé dans une position que l'on ne juge pas juste ou que l'on nous fait du tort. Ou si l'on est par exemple rejetée ou retenue d'une manière ou d'une autre - que ce soit par un homme, par la société ou par la famille.

Mais le film montre aussi comment on peut construire en soi une petite forteresse, trouver un endroit où s'accrocher. Un endroit où l'on devient fort et où l'on continue à avancer.

Après avoir joué le rôle de l'impératrice Elisabeth, vous incarnez maintenant la célèbre écrivaine Ingeborg Bachmann dans le film «Bachmann & Frisch». Cela vous attire-t-il d'incarner de si grandes femmes?

«Non, c'est plutôt un repoussoir, c'est quelque chose que je ne recherche pas. De tels rôles font bien sûr peur et je me demande aussi comment je dois m'y prendre pour être à la hauteur de ces personnes. C'est plutôt comme si les rôles me trouvaient, où ils font alors sens, mais plutôt à partir du scénario.

«La beauté joue un rôle, et ce n'est pas du tout bon» «Chez les femmes, leur apparence joue un rôle, ce n'est pas bon», déclare Vicky Krieps, qui joue une Sissi féministe dans "Corsage".

''Bachmann & Frisch'' est aussi un film qui parle de la situation de la femme. Dans ce cas, une femme qui pense et qui écrit. Elle était au pouvoir de son intellect, elle pouvait et avait le droit de s'exprimer. Et pourtant, elle était enfermée dans un tout autre corset. Dans un corset similaire, peut-être, à celui de l'impératrice Elisabeth, mais à une tout autre époque. Aujourd'hui, nous sommes dans une toute nouvelle époque, dans laquelle nous mettons nous-mêmes ce corset.

Dans quelle mesure vous informez-vous en amont sur de telles personnalités historiques?

«Je pense que chaque acteur et chaque actrice le fait. Après tout, nous voulons toujours faire les choses le mieux possible. J'apprends donc d'abord tout ce que je peux sur ce personnage. Et ensuite, ce que j'ai appris est comme une sorte d'outil que je peux utiliser ou non. Mais cela me permet en quelque sorte de rendre la personne vivante.

La projection de «Plus que jamais» secoue la Croisette Le dernier film tourné avec Gaspard Ulliel, décédé brutalement en janvier, a bouleversé la Croisette samedi.

Mais c'est déjà beaucoup de travail. Pour Sissi («Corsage»), j'ai dû beaucoup travailler en amont et me préparer, car le film se déroule à une époque très éloignée dans le temps.

J'ai dû me renseigner entre autres sur toute la physicalité et les règles de la cour. J'ai lu beaucoup de choses sur les femmes de l'époque.

Comment s'est déroulé ce processus pour «Bachmann & Frisch»?

«Pour ''Bachmann & Frisch'', c'était plutôt l'inverse. J'en savais déjà beaucoup sur l'époque et sur Ingeborg Bachmann. Je connaissais au moins sa littérature et ses poèmes. Et puis je me suis à nouveau penchée sur la question, donc aussi sur la vie de l'écrivaine.

Vicky Krieps obtient le rôle principal dans «Hot Milk» L'actrice luxembourgeoise devrait jouer dans l'adaptation d'un best-seller. Tarantula tournera dans une coproduction avec le réalisateur Matteo Garrone.

Parallèlement, j'ai essayé de me plonger dans ses poèmes. Et tout à coup, j'ai eu un frisson glacé dans le dos, c'est pourquoi j'ai tout simplement laissé tomber le sujet. Puis je l'ai écrit à la réalisatrice - c'était deux semaines avant le début du tournage, qui est en fait la phase ''chaude''.

Mais cela vient ensuite. Après coup, tout était là. C'est un peu comme travailler avec des animaux. J'ai l'impression qu'un rôle, un scénario, doit être apprivoisé comme un animal: jusqu'où puis-je l'amener, quand et jusqu'où puis-je le lâcher, tout en le surveillant pour qu'il revienne de lui-même ?

Quel a été pour vous le plus grand défi dans le rôle de l'impératrice Sissi dans «Corsage»?

«La question devrait plutôt être de savoir ce qui n'était pas un défi. L'impératrice Sissi était quelque chose de très différent de mes rôles précédents. Presque rien ne semblait naturel.

«Corsage» en sélection officielle au Festival de Cannes 2022 Le film «Corsage» de Marie Kreutzer, une coproduction Samsa Film mettant en vedette Vicky Krieps, fait partie des 14 longs-métrages en lice dans la sélection officielle «Un certain regard» de la 75e édition du Festival de Cannes.

Il y avait un nombre incroyable de défis: nager sur la glace, monter à cheval de cette manière, c'est-à-dire en position assise, apprendre à monter à cheval, la langue hongroise et l'escrime. Devoir faire tout cela tout en portant un corset, je pense que c'était la plus grande difficulté.

Le corset était un énorme défi physique, le hongrois, cérébral, le lockdown, psychologique, et puis incarner cette personne.

Donc le premier jour de tournage, j'ai pleuré, j'ai vraiment paniqué et je me suis demandé comment cela allait fonctionner. Je vais y aller et prétendre que je suis l'impératrice Elisabeth. Comment cela va-t-il se passer?

J'avais vraiment très peur et puis - et c'est aussi ça le film - je me suis prise par la main et j'ai dit: ''Tu le fais maintenant, tout simplement''.

Avec «Corsage», Marie Kreutzer n'en est pas à son premier film s'intéressant à une figure féminine complexe. Photo: Chris Karaba

Un autre défi, et peut-être le plus grand, a été celui de l'intérieur. Contrairement à l'impératrice Elisabeth, je suis une personne très sociale et ouverte. Pour me mettre complètement dans la peau de ce personnage, j'ai dû sortir de mon ombre: j'étais très peu aimable et repliée sur moi-même - même pendant les pauses de tournage.

Des films comme «Corsage», qui mettent en lumière des problèmes structurels actuels dans la société, peuvent-ils faire évoluer les mentalités?

«(rires) Oui, ce serait bien. J'espère donc que l'on regardera le film et que l'on osera s'avouer à quel point nous sommes devenus tristes - également en tant que société, avec ce qui nous entoure. Car il n'y a plus rien de naturel dans tout cela. C'est aussi ce que raconte le film, même si c'est à une autre époque, avec des outils comme un corset, un château ou un carrosse.

Nous vivons dans une société où rien n'est plus naturel. Et je pense que cela rend très triste et solitaire. C'est pourquoi j'aimerais que les gens regardent le film et reconnaissent ce sentiment, mais qu'ils se demandent d'où vient ce sentiment et qu'ils aillent au fond d'eux-mêmes.»

Trois questions à... Marie Kreutzer, réalisatrice et scénariste autrichienne. Certains de ses films, dont «Der Boden unter den Füßen» (2019), ont déjà été nommés dans plusieurs festivals de cinéma. Pourquoi avez-vous choisi précisément Vicky Krieps pour le rôle de l'impératrice Elisabeth? «Vicky Krieps et moi nous nous connaissons depuis 2015, nous avions déjà travaillé ensemble pour un film. Plus tard, nous avons parlé de l'envie de refaire un film ensemble et Vicky avait mentionné un jour dans une conversation qu'il serait possible de tourner un film sur l'impératrice Elisabeth. À l'époque, j'avais plutôt souri à cette idée, car le sujet ne m'intéressait pas vraiment. En tant qu'Autrichienne, j'y associe beaucoup de kitsch et une partie de l'industrie touristique. Pourtant, l'idée est restée dans ma tête. À un moment donné, j'ai commencé à me documenter et j'ai effectivement trouvé des points qui m'ont enthousiasmée. Mais l'origine de l'idée était pour ainsi dire celle de Vicky elle-même, c'est pourquoi il était clair pour moi dès le départ qu'elle jouerait l'impératrice. De plus, je voulais raconter une histoire dans laquelle il serait logique qu'elle endosse le rôle. Je ne voulais donc pas faire un film sur une Sissi de 20 ans ou une biographie du mariage à la mort. Les femmes d'aujourd'hui sont-elles toujours poussées ou ont-elles tendance à succomber à la folie des régimes et de la beauté, comme vous le mettez en scène dans «Corsage»? «Je pense que c'est toujours le cas et que cela a même empiré. Je pense qu'à l'époque de l'impératrice Elisabeth, c'était plutôt inhabituel et qu'à l'époque, ce sont plutôt les femmes qui étaient en public qui devaient se préoccuper davantage de leur apparence et de leur présentation. C'était surtout dû au fait que ces femmes étaient beaucoup observées et évaluées - et pas seulement au sein de la cour, mais aussi par le peuple et l'aristocratie dans d'autres pays. On s'observait pratiquement les uns les autres. Aujourd'hui, c'est encore pire, car nous grandissons avec tant d'images idéales, par exemple à travers les médias sociaux ou la publicité, que nous pensons très tôt, en tant que femmes, qu'il faut y correspondre et qu'il est important d'être une "femme parfaite". C'est très profondément ancré en nous, c'est ainsi que nous sommes socialisées. Et je pense que c'est un sujet énorme et qu'il le restera malheureusement encore longtemps. Nous ne pouvons travailler qu'à petits pas pour que les choses changent à cet égard pour les femmes et les filles. Que nous nous affirmions davantage, que nous nous aimions telles que nous sommes, que nous ne dépensions plus autant d'énergie pour plaire aux autres. Mais que nous nous concentrions davantage sur ce que nous voulons vraiment. Que pouvons-nous faire pour lutter contre de tels problèmes dans la société? Comment pouvons-nous les combattre? «Je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons et devons faire - et à de nombreux niveaux. Ainsi, du point de vue de ma profession, il est important que nous soyons conscients que les images que nous produisons influencent les gens. Chaque film touche les gens, chaque photographie dans un journal touche les gens. Je pense qu'il est nécessaire d'oser dépasser ce niveau de stéréotypes et de montrer d'autres images de femmes et de leur donner une connotation positive. Donc qu'il n'y ait pas que la beauté classique à laquelle nous sommes habitués, la beauté jeune, qui soit considérée comme belle, mais que quelque chose d'autre puisse aussi être considéré comme beau.»

Cet article a été publié pour la première fois sur wort.lu/de

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.