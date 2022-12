L'actrice luxembourgeoise a reçu le prix de la meilleure interprétation féminine lors des Prix du cinéma européen.

Culture 2 5 min.

Prix du cinéma européen

Vicky Krieps couronnée par l'Europe

Daniel CONRAD L'actrice luxembourgeoise a reçu le prix de la meilleure interprétation féminine lors des Prix du cinéma européen.

Les Prix du cinéma européen (European Film Awards ou EFA) ont été décernés à Reykjavík en Islande. La scène cinématographique luxembourgeoise avait plusieurs chances d'y être reconnue. C'est finalement l'actrice luxembourgeoise Vicky Krieps qui s'est imposée pour son interprétation dans «Corsage», coproduit par la société luxembourgeoise Samsa Film. L'artiste faisait face à Sahra Amir Ebrahimi («Holy Spider»), Penélope Cruz («Madres paralelas»), Meltem Kaptan («Rabiye Kurnaz contre George W. Bush») et Léa Seydoux («Un beau matin») dans la catégorie «meilleure actrice».

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Dans sa brève allocution, elle a remercié sa réalisatrice Marie Kreutzer et ses enfants - et a dédié le prix «à toutes les femmes du monde qui devraient être entendues et vues, qui veulent se libérer et guérir des blessures profondes que nous avons endurées pendant des générations, et qui doivent être soignées pour que les hommes et les femmes puissent à nouveau se réunir».

Lors de l'annonce, Vicky Krieps ne pouvait pas y croire. Screenshot Livestream European Film Awards

Vicky Krieps n'a malheureusement pas pu se rendre sur place en Islande. Lors de la présentation de la catégorie «Meilleure réalisation», où elle devait, aux côtés d'autres acteurs principaux, présenter leur responsable respectif - dans son cas, Marie Kreutzer -, elle a été invitée pour la première fois à participer à la cérémonie par visioconférence, et a justifié son absence par un rhume.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de facebook. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Les prix du meilleur réalisateur, du meilleur film et du meilleur scénario ont toutefois été remportés par Ruben Östlund pour la comédie «Triangle of Sadness», qui avait déjà été récompensée par la Palme d'or à Cannes. Ce long-métrage raconte l'histoire d'une croisière de luxe qui ne se termine pas comme prévu.



Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Mais ce n'est pas tout: Zlatko Buric s'est imposé comme meilleur acteur pour son rôle principal dans le film d'Östlund, complétant ainsi la pluie de prix pour la comédie.



Avec «My Love Affair with Marriage» (Antevita Films) et «Le Petit Nicolas : Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?» (Bidibul), des producteurs luxembourgeois avaient également réussi à entrer en compétition dans la catégorie «Meilleur film d'animation». Toutefois, c'est le film «Interdit aux chiens et aux Italiens» d'Alain Ughetto qui l'a emporté.

Le film de Dmytro Sucholytkyj-Sobtschuk «Pamfir» - une coproduction avec la société luxembourgeoise Wady Films d'Ady El Assal - a dû s'incliner devant «Small Body/Piccolo Corpo» de Laura Samani pour le prix FIPRESCI de la Meilleure découverte de l'année.

Mais le cinéaste a tout de même pu envoyer un message clair en faveur de la libération du journaliste ukrainien et militant des droits de l'homme, Maxime Boutkevich, lors de sa présence sur le tapis rouge:

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

«Granny's Sexual Life» d'Urška Djukić et Émilie Pigeard a remporté le prix du «Meilleur court-métrage». Le prix de la «Meilleure comédie» a été décerné à «El buen patrón» de Fernando León de Aranoa.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

La fille de Mantas Kvedaravičius, décédé, a reçu le prix du meilleur documentaire. «Mariupolis 2» a été tourné en mars 2022 pendant l'attaque russe sur la ville ukrainienne de Marioupol. Lors de sa tentative de fuite de la ville, le 2 avril 2022, le cinéaste a été abattu par des soldats russes.



La réalisatrice allemande Margarethe von Trotta («Hannah Arendt») a été officiellement annoncée comme lauréate du prix pour l'ensemble de son œuvre. Elle a notamment tourné récemment au Luxembourg son nouveau film «Bachmann und Frisch» avec Vicky Krieps. Dans son discours de remerciement, elle a souligné le rôle des femmes dans l'industrie - et leur difficile parcours dans ce domaine.



Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

L'acteur de «Game of Thrones» Nikolaj Coster-Waldau, l'actrice Nina Hoss et l'acteur Albrecht Schuch («Bad Banks»), entre autres, ont également participé à la soirée en tant que présentateurs.



«Le monde entier veut venir travailler avec nous» Riche en récompenses pour le cinéma luxembourgeois, 2022 a aussi apporté son lot de défis au secteur audiovisuel. Guy Daleiden, directeur du Film Fund, revient sur cette année bien remplie.

Les quelque 4.400 membres de l'Académie du cinéma européen ont voté en faveur de ces nombreux lauréats. L'année dernière, le drame «Quo Vadis, Aida?» sur le massacre de Srebrenica avait été élu meilleur film européen de l'année.

Les gagnants des catégories plus techniques, nommées les Excellence Awards, étaient déjà connus - les productions «A l'ouest, rien de nouveau» et «Belfast» ont été particulièrement primées.

Storytelling innovant: Marco Bellocchio pour «Exterior/Night».

Meilleure performance européenne dans le cinéma mondial: Elia Suleiman

European University Film Award: «Eo» de Jerzy Skolimowski

Young Audience Award : Cyril Dion pour « Animal»

Meilleure photographie: Kate McCullough pour «The Quiet Girl»

Meilleure conception de costumes: Charlotte Walter pour «Belfast»

Meilleurs effets visuels: Frank Petzold, Victor Müller et Markus Frank pour «A l'ouest, rien de nouveau»

Meilleur montage: Özcan Vardar et Eytan İpeker pour «Burning Days»

Meilleur décor: Jim Clay pour «Belfast»

Meilleur maquillage : Heike Merker pour «A l'ouest, rien de nouveau»

Meilleure conception sonore: «Il buco» d'Ansgar Frerich, Simone Paolo Olivero et Marco Saitta

European Sustainability Award - Prix Film4Climate: European Green Deal

Dernièrement, le Prix du cinéma européen a été décerné à plusieurs reprises à Berlin en raison de la pandémie. Normalement, les prix sont décernés en alternance à Berlin et dans une autre ville européenne, comme cette année à Reykjavík.



Cet article est paru pour la première fois sur wort.lu/de

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.